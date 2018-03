Baustelle, L'amore e la violenza vol. 2/ Nuovo disco del gruppo di Francesco Bianconi: “è sacrificio dell'io”

Il 23 marzo i Baustelle pubblicano il loro nuovo disco “L’amore e la violenza vol.2 - dodici nuovi pezzi facili”, già anticipato in radio dal singolo '"Veronica, N.2".

20 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Baustelle (Facebook)

A poco più di un anno da “L’amore e la violenza”, il 23 marzo esce il nuovo album dei Baustelle, “L’amore e la violenza vol.2 - dodici nuovi pezzi facili”, già anticipato in radio dal singolo “Veronica, N.2”. Il disco segue il percorso tracciato da quello precedente nel quale erano protagonisti la rabbia e la violenza: “Il mondo immaginario che avevamo pensato per quel disco non si era esaurito nel volume 1. Abbiamo scritto molte delle canzoni durante il tour, come mai prima era successo nella storia dei Baustelle”, hanno raccontato durante la conferenza stampa di presentazione Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini. Per quanto riguarda il sottotitolo “Dodici pezzi facili”, hanno spiegato: “Con un po' di ironia e provocazione e anche con la citazione di un film con Jack Nicholson (“Cinque pezzi facili”), facciamo riferimento al fatto che è un disco d'amore. E in questo caso li chiamiamo 'facili' perché l'amore è il tema più cantato, usato, sentito, codificato”. Il volume 2 presenta una struttura musicale più essenziale, frutto di una scrittura itinerante, a cui sono stati aggiunti di sintetizzatori per creare una continuità con il lavoro precedente.

L'amore è il sacrifcio dell'io

I Baustelle, quindi, tornano a cantare l’amore, o meglio, la loro versione dell'amore: “Non credo nella concezione di amore salvifico. Per me con l'amore, nella migliore delle ipotesi, ci scappa il morto. È il sacrificio dell'io, l'annullamento del sé per l'adesione ad un oggetto altro. L'amore è negativo, parte da una negazione. Per me l'amore è negativo, sporco, distruttore”, ha precisato Francesco Bianconi. Per il gruppo fi Montepulciano l’amore è qualcosa di fisico, come testimoniano i brani del disco (da “Violenza” a “Il Minotauro di Borges”, da “Jesse James e Billy Kid” a “Perdere Giovanna): “C'è sempre una guerra dentro un grande amore e se capita che, una volta finito un amore, restano solo rancori, capita anche di poterci mettere una pietra sopra, in senso positivo e di pace”. Il nuovo disco darà il via anche a un tour che inizierà il 7 al Mammaria di Senigallia e si concluderà il 27 aprile al Gran Teatro Geox di Padova.

