JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Il cantante canadese supera i 98 milioni di followers su Instagram

Justin Bieber ha superato i 98 milioni di utenti su Instagram, confermandosi uno dei cantanti più seguiti al mondo sui social. Ma le voci di crisi con Selena Gomez non si placano.

20 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber continua ad essere una delle star più seguite al mondo nei social network e qualche ora fa ha raggiunto l'ennesimo traguardo degno di nota. Il suo profilo Instagram ha infatti superato i 98 milioni di followers, confermandosi nella top 10 del social network preferito dalla star di fama mondiale. Una graduatoria guidata niente meno che dalla sua attuale fidanzata Selena Gomez, che di utenti ne ha addirittura 134 milioni, seconda solo al profilo ufficiale di Instagram stesso. Ma per capire l'interesse globale dei mondo del web nei confronti del cantante di Sorry dobbiamo passare anche agli altri social da lui utilizzati: sui Twitter sono addirittura 106 milioni le persone che lo seguono, mentre su Facebook si ferma a 'soli' 78 milioni di likes. Ma le incredibili cifre da lui raggiunte toccano anche il suo canale Youtube che ha da poco superato i 34 milioni di iscritti.

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ: LE ULTIME NOTIZIE

Dal 1° marzo, giorno in cui Selena Gomez ha ufficializzato la sua relazione con Justin Bieber facendogli gli auguri di buon compleanno, la coppia non si è più vista insieme. Lui viene fotografato quotidianamente a Los Angeles, alle prese con gare di calcio e di hockey mentre lei di recente è stata avvistata in Australia, insieme ad alcune amiche. In uno yacht al largo di Sidney, l'ex stella della Disney sembra divertirsi molto anche senza il fidanzato (o ex?) al seguito mentre si gode il sole e la tranquillità. Le voci di una crisi tra la coppia si fanno insistenti, anche se diverse fonti a loro vicine continuano a confermare che non è ancora giunta la rottura definitiva. Sembra infatti che Selena non abbia affatto gradito qualcosa che è accaduto durante il compleanno di lui. Non solo: il fatto che la famiglia dell'attrice non gradisca questa relazione continua a rappresentare un problema per i due artisti, che avrebbero deciso di concedersi altro tempo prima di cominciare quella convivenza di cui tanto si parlava fino a poche settimane fa.

