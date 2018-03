EMMA MARRONE/ La visita a Sissy Trovato Mazza, agente penitenziario in coma da un anno

Emma Marrone ha raccolto l'appello dei familiari di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziario in coma da circa un anno, e si è presentata nella clinica in cui è ricoverata la sua fan.

Ieri mattina Emma Marrone ha fatto visita a Maria Teresa Trovato Mazza, per tutti Sissy, giovane agente penitenziario in coma da oltre un anno e grande fan della cantante. La poliziotta è attualmente ricoverata in stato vegetativo in una clinica di Zingonia (Bergamo). Circa un anno fa, Sissy è stata colpita alla testa da un proiettile mentre era in servizio esterno all'ospedale di Venezia. Da allora lotta tra la vita e la morte, ricoverata in diverse strutture. La Procura ha classificato l'incidente come un tentato suicidio, ma i genitori della giovane sono convinti che dietro ci sia dell'altro: “Sissy era un'atleta professionista, una poliziotta orgogliosa e una persona solare, non si sarebbe mai tolta la vita”, riporta Il Giornale. La famiglia ha quindi chiesto che vengano svolti nuovi accertamenti nella struttura detentiva dove Sissy lavorava svolgendo un ruolo amministrativo, il carcere della Giudecca di Venezia.

La stretta di mano con Emma

I genitori di Sissy hanno lanciato un appello a Emma Marrone, chiedendole di esaudire uno dei desideri della figlia: incontrare la sua cantante preferita. Emma ha prontamente risposto alla richiesta e ieri è andata a trovare la sua fan: “Emma le ha tenuto la mano per un’ora parlandole dolcemente. È stato bellissimo, Sissy era una sua fan sfegatata, cantava tutte le sue canzoni. Sissy purtroppo è in stato vegetativo e non ha mostrato reazioni, almeno apparentemente, ma noi speriamo e crediamo che abbia sentito la voce di Emma”, ha raccontato commossa mamma Caterina a Fanpage. E ha aggiunto: “È stata un'esplosione di gioia e di emozione”. I fan di Emma hanno apprezzato il bellissimo gesto della cantante: “Brava Emma ,un gesto pieno di Amore e speranza” e “Hai un CUORE grande EMMA”, sono alcuni dei commenti apparsi sui social della cantante.

