Francesco Gabbani, nuovo look senza baffi/ Foto, “Ecco perché li ho tagliati”: è irriconoscibile

Francesco Gabbani, nuovo look senza baffi, foto, “Ecco perché li ho tagliati”: è irriconoscibile. Il vincitore dell’edizione di Sanremo 2017, ha mostrato il suo nuovo look su Instagram

Francesco Gabbani senza baffi sulle sue storie di Instagram

Nuovo look per Francesco Gabbani. Il vincitore dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo, protagonista assoluto con le sue canzoni da un anno a questa parte, ha mostrato il suo nuovo aspetto direttamente attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram. Il cantante di Massa Carrara è apparso senza baffi, quasi irriconoscibile. Il perché di questo drastico cambiamento, lo ha spiegato lo stesso Francesco attraverso una Storia pubblicata sul noto social network fotografico: «Ho tagliato per sbaglio una parte dei baffi, facendo la barba. E allora ho tolto tutto!». Il tutto sarebbe quindi stato casuale, e non voluto, e di conseguenza ha subito provveduto a rassicurare i suoi fan e soprattutto le sue fan: «Non vi preoccupate però, il baffo tornerà presto, è solo questione di tempo». Il baffo e la barba vanno tanto di moda in questi ultimi mesi, e non ce ne voglia Gabbani, ma lo stesso sta decisamente meglio con.

AL LAVORO SUL NUOVO ALBUM

E al di là dei baffi o meno, Francesco Gabbani si trova in queste settimane in studio, dove, assieme al fratello Filippo, sta lavorando ad un nuovo album, seguito del fortunatissimo “Magellano”, che con “Occidentali’s Karma”, “Tra le granite e le granate” e “Pachidermi e pappagalli”, ci ha fatto ballare per tutta l’estate scorsa, e non solo. «Che bello tornare a sperimentare in laboratorio!», aveva scritto qualche giorno fa lo stesso Gabbani, e i fan non vedono l’ora di ascoltare qualcosa di nuovo. «Vorrei scrivere nuove canzoni per me – ha aggiunto, parlando sempre dei suoi nuovi progetti - ma sono certo che le scriverò per voi!». Un successo enorme quello di Magellano, ancora oggi nelle classifiche di iTunes degli album più venduti al numero 108 in Bielorussia, mentre i due singoli Occidentali’s Karma e Tra le granite e le granate sono rispettivamente al 165esimo e al 197esimo in Italia.

