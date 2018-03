JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ Lei in Australia, lui negli Stati Uniti: l'amore è già al capolinea?

Justin Bieber e Selena Gomez sono lontani: lei si trova in Australia, insieme agli amici. Lui è rimasto a Los Angeles dove dedicato ampio spazio allo sport.

I fan di Justin Bieber e Selena Gomez sono molto preoccupati per gli sviluppi della relazione tra le due stelle del pop: dallo scorso 1° marzo, giorno in cui lei ha ufficializzato sui social network il ritorno di fiamma, la coppia non si è più vista insieme e le voci di una nuova crisi tra loro si sono fatte sempre più insistenti. Per alcuni tabloid d'oltreoceano le ragioni di questo allontanamento sono da attribuire solo a diversi impegni di lavoro, per altri è la famiglia di lei a non gradire, per altri ancora è accaduto qualcosa durante la festa di compleanno del canadese, tale da avere mandato la Gomez su tutte le furie. Sta di fatto che Selena si trova ora in Australia insieme alle sue amiche più care, mentre Justin è rimasto a Los Angeles, impegnato in studio di registrazione ma anche nello sport (calcio e hockey soprattutto).

JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ: L'OPINIONE DEGLI AMICI

Se gli amici e la famiglia di Justin Bieber non hanno nulla da dire sulla sua relazione con Selena Gomez, ben diverso è il punto di vista delle persone vicine alla cantante texana. In loro è ancora troppo vivo il ricordo delle sofferenze causate in passato dal canadese, motivo per cui è difficile fidarsi nuovamente di lui, soprattutto per chi conosce il carattere particolarmente altruista di Sel. In un'intervista rilasciata da un insider al sito web ET, infatti, l'immagine di Bieber ne esce compromessa: "C'è un gruppo di persone vicine a Selena a cui non piace Justin e soprattutto non piace Justin insieme a Selena (...) Pensano che lui abbia una cattiva influenza su di lei e che lei continua a sentirsi dipendente al 100%. È così generosa e leale che mette tutta se stessa in ogni cosa, comprese le sue relazioni che non sempre risultatno sane". La fonte precisa inoltre: "Justin si preoccupa di cosa pensano i suoi amici, ma alcuni di loro non sentono il bisogno di dargli il benvenuto. Per questo Selena tiene separati i suoi amici e Justin".

