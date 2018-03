Thegiornalisti, “Questa nostra stupida canzone d'amore”/ Video, nuovo singolo e ritorno di Tommaso Paradiso

Esce oggi il nuovo video dei Thegiornalisti, Questa nostra stupida canzone d'amore, con la partecipazione dell'attore Alessandro Borghi, eccolo in anteprima

21 marzo 2018 Paolo Vites

Thegiornalisti

Secondo un servizio andato in onda sul Tg1 per presentare il nuovo video dei Thegiornalisti ("Questa nostra stupida canzone d'amore") il gruppo italiano, attivo ormai da quasi una decina di anni, avrebbe "la capacità di interpretare i sentimenti di una generazione rinnovando il pop italiano". Ci sfuggono due elementi, dopo aver ascoltato il pezzo: quali sarebbero i sentimenti di una generazione (si suppone sia l'ultima) e dove è la capacità di rinnovare il pop italiano. Il titolo del brano dice già tutto al proposito e non vogliamo infierire su questa sorta di auto ironia che puzza di finto lontano un chilometro, ma un brano uguale a centomila di quelli che si sentono in giro in che modo starebbe rinnovando il pop italiano? Misteri della fede musicale.

Il video in questione ripete poi schemi così strausati (quelli del giovane lasciato dalla sua ragazza che per assorbire il colpo si ubriaca al bar) da lasciare interdetti. E' la classica storia dell'ultimo cliente della serata che annega nell'alcol le sue tristezze, ma ci aveva già pensato Bogart nel film Casablanca. Nel video appare l'attore Alessandro Borghi, già interprete di Luigi Tenco nel film omonimo, intento a ubriacarsi per poi sbracarsi selvaggiamente quando Tommaso paradiso leader dei Thegiornalisti che interpreta il barista va al pianoforte. Qualche frase ispirata appare qua e là nel testo, ad esempio "Sei la nazionale del 2006" intesa come una cosa bellissima che non ebbe successo, mentre altre sono di pessimo gusto ("La Corea del Nord non potrà fermare tutto questo"). Il video è a cura degli YouNuts! in passato anche con Jovanotti e Giorgia.





