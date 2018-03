JUSTIN BIEBER/ Il nuovo singolo 'Hard 2 Face Reality' uscirà il 6 aprile

Il nuovo singolo di Poo Bear featuring Justin Bieber uscirà il 6 aprile e si intitolerà 'Hard 2 Face Reality'. Intanto la storia con Selena Gomez non decolla.

22 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

La vita privata di Justin Bieber è costantemente sotto l'occhio del ciclone, soprattutto da quando la sua relazione con Selena Gomez sembra essere entrata in crisi. La coppia non si vede insieme dal viaggio in Giamaica, effettuato in occasione delle nozze del padre di lui. Da allora, nonostante siano arrivati gli auguri pubblici per il compleanno di Justin lo scorso 1° marzo, i due artisti hanno preso strade separate: lei si è recata in Australia insieme ad alcuni amici, mentre il canadese è rimasto a Los Angeles, anche lui attorniato dai propri compagni di squadra di hockey e calcio. E proprio gli amici potrebbero avere giocato un ruolo importante in questo allontanamento, a causa dei pareri negativi su questa relazione. Un insider ha infatti detto la sua su gli amici di Selena al sito 'Enterteinment Tonight': "A Justin importa quello che gli amici e i familiari di lei pensano di lui e ha provato a conquistarli, ma alcuni di loro non cambieranno idea. Rimangono al fianco di Selena e la supportano, ma continuano a pensare che Justin non sia la scelta giusta. Se ci si fa caso, si nota che Selena tiene amici e Justin separati. Se è con i primi, non c'è il secondo, e viceversa".

JUSTIN BIEBER LANCIA UN NUOVO SINGOLO

Accantoniamo il gossip e dedichiamoci alla carriera di Justin Bieber, che negli ultimi mesi sta vivendo una fase di stallo, quanto meno dal punto di vista delle novità. Dopo il lancio di 2U e Friends, infatti, non ci sono state più novità discografiche anche se il canadese non ha mai nascosto di essere impegnato in studio di registrazione per un nuovo progetto (si vocifera che nel 2018 uscirà anche il suo nuovo album). E una data che le Beliebers faranno bene a segnare sul calendario è già quella del 6 aprile, come segnalato da Poo Bear. È quest'ultimo infatti ad avere annunciato che "Hard 2 Face Reality" featuring Justin Bieber uscirà all'inizio del prossimo mese, in concomitanza con il pre-ordine del suo primissimo album. Il rapper ha quindi specificato: "Io e Justin lavoriamo insieme da oltre 7 anni. È un ragazzo leale e onesto. Sono grato della sua collaborazione nel mio nuovo singolo. Il fatto che lui non veda l'ora che venga pubblicato dice tanto sul suo carattere. Non importa quanto famoso diventi, ha sempre i piedi per terra, è umile e umano. Musicalmente parlando abbiamo un'ottima relazione ma anche un'ottima amicizia. Justin è il mio eroe e la mia ispirazione".

© Riproduzione Riservata.