Pharrell Williams e Robin Thicke, il plagio di "Blurred Lines"/ Ecco la cifra per gli eredi di Marvin Gaye

23 marzo 2018 Valentina Gambino

Thicke-Williams, "condannati" per plagio

Convalidato dalla Corte d'Appello del Nono Circuito Federale degli Stati Uniti il plagio per il brano dal titolo “Blurred Lines", record di incassi del 2013 firmato da Robin Thicke insieme a Pharrell Williams. Un trionfo senza tempo, per gli eredi di Marvin Gaye che sostenevano che i due autori, avessero violato il copyright del brano “Got To Give It Up” che data 1977. Oltre a sostenerlo infatti, hanno trovato il favore della Corte che gli ha dato assolutamente ragione. I due musicisti quindi, si erano già appellati nel 2015 ma la loro richiesta di mettere in piedi un nuovo processo, era stata rifiutata. Due magistrati su tre hanno considerato legittime le loro argomentazioni contro i due cantanti che proprio quando avevano chiesto un altro dibattito, erano già stati condannati al pagamento di ben 7,4 milioni di dollari alla famiglia di Marvin Gaye.

Thicke-Williams, la cifra che dovranno dare agli eredi di Marvin Gaye

Robin Thicke e Pharrell Williams avevano reclamato che venisse aperto un nuovo processo a causa di una sequenza di errori legali che avevano riconosciuto ma il loro reclamo era stato rimandato al mittente senza nulla di fatto e la sconfitta è arrivata anche questa seconda volta, con la vittoria in favore dei parenti di Marvin Gaye. Ma cosa e quanto dovranno pagare? Convalidata anche la condanna al pagamento di un risarcimento ai figli di Gaye, Nona, Frankie e Marvin III, indennizzo che però si abbassa dagli originari 7,4 milioni di dollari a “soli” 5,3 milioni di dollari. Una cifra beffarda al cospetto degli oltre 20 milioni di dollari finora intascati dalla canzone presa in esame. I giudici di appello inoltre, hanno anche convalidato un premio del 50 per cento in merito agli incassi futuri di "Blurred Lines" agli eredi di Gaye. La spinosa questione, ha sollevato anche una discussione particolarmente infuocata sul reale termine “plagio”. Nel 2015, lo stesso Williams aveva parlato di "condanna ingiusta perché colpisce l'ispirazione e non il plagio”.

