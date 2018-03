Elton John festeggia 71 anni a Roma / La leggenda della musica internazionale nella capitale

Elton John festeggia 71 anni a Roma, la leggenda della musica internazionale che ha stravolto la storia del rock contemporaneo festeggia tra Piazza del Popolo e Trastevere.

25 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Elton John festeggia 71 anni a Roma - La Presse

Elton John compie oggi 71 anni e ha deciso di passarli in una delle città che da sempre sono tra le sue preferite, Roma. È stato infatti colto in pieno centro nella capitale con una giacca di un eccentrico blu elettrico, una semplice t-shirt e degli altrettanto sfavillanti occhiali da sole con delle lenti sul rosso acceso. Ieri è stato visto a Piazza del Popolo attorno alle ore 13.00 scortato dai suoi bodyguard e pronto a pranzare al ristorante bolognese di Ettore Tomaselli. Insieme a lui c'erano il marito David Furnish, regista canadese, e i bambini Elijah e Zackary avuti nel 2010 e nel 2013 dalla stessa madre surrogata. La cena invece la famiglia di Elton John l'ha voluta vivere nel cuore di Trastevere all'Antica Pesa e tra i presenti a una festa molto intima c'era anche il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele. Ha mangiato un piatto di carbonara tipica romana e bevuto del vino rosso del laziale oltre a mangiare carciofi alla romana e tartare di tonno. Per l'evento aveva cambiato abito, vestito ovviamente con la firma Gucci.

LA VITA E LA CARRIERA

Elton John è nato a Londra il 25 marzo del 1947 e compie oggi 71 anni. Nato come Reginald Kenneeth Dwight ha deciso di diventare Sir Elton Hercules John noto a tutti però come Elton John. Viene considerato dalla critica come uno degli artisti più influenti del rock contemporaneo anche se la sua musica è talmente variegata da abbracciare diversi generi. In carriera ha pubblicato dal suo debutto nel 1969 ben 52 album di cui 33 studio, 4 live, 4 colonne sonore e 11 raccolte. Il primo album che segna la storia della musica è Empty Sky del 1969 mentre l'ultimo risale a due anni fa quando uscì Wonderful Crazy Night. Per il cinema ha partecipato alle colonne sonore di film come Due ragazzi che si amano, The Road to El Dorado, The Lion King e The Muse. È stato a lungo simbolo dei diritti degli omosessuali grazie anche alla splendida relazione che lo lega dagli anni novanta a David Furnish. Con il regista canadese si è prima unito civilmente nel 2005 e poi sposato nel 2014. I due hanno avuto anche due bambini da una madre surrogata. Zachary è nato nel 2010 ed Elijah nel 2013.

