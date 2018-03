Ghali, “Ricchi dentro”/ Video, la nuova hit dopo “Cara Italia”: la trap non è mai stata così viva!

Ghali, “Ricchi dentro”, il rapper di origini tunisine, torna con il video del nuovo singolo dopo lo strepitoso successo di "Cara Italia", ecco le considerazioni.

26 marzo 2018

Ghali è uno dei talenti più promettenti della musica in Italia. Creativo e interessante, strizza l'occhio sia al pubblico giovane che ad una certa fascia di età che gradisce il cambiamento. Dopo Ninna nanna, Pizza kebab, Happy Days, Habibi, Cara Italia, arriva oggi "Ricchi dentro", il nuovo video dell'artista di origini tunisine pronto a scalare - anche questa volta - ogni tipo di classifica. La trap, mai come in questo periodo, tra Ghali e Sfera Ebbasta è viva e pronta a regalare una soddisfazione dietro l'altra. Il nuovo CD di Ghali si chiama "Album" e questo nuovo pezzo si presenta come il nuovo singolo pronto per dominare le classifiche e scalarle senza particolari problematiche. Il video nel frattempo, si presenta più cupo dei precedenti lavori dell'artista. Nella clip ufficiale, anche in questo caso sono stati inseriti chiari riferimenti alle sue origini. “Ricchi dentro” parla di riscatto social, argomento predominante nella discografia del rapper partito dal quartiere popolare di Baggio, a Milano.

Dopo avere omaggiato Michael Jackson con la copertina di "Album" (è il suo artista preferito), di recente Ghali, intervistato su Radio 105, ha spiegato come è nato il suo nuovo lavoro e la precedente hit, "Cara Italia": "Abbiamo fatto tutto in una notte in studio con Charlie Charles che ha fatto una bellissima produzione. Siamo usciti alle 7 del mattino con il pezzo intero. Hanno preso questi 30 secondi del ritornello per lo spot ed è piaciuto tantissimo. E la gente ha iniziato ad aspettarlo. In quello spot ci sono 30 secondi importanti". Il rapper si riferisce soprattutto a questo verso: "Quando mi dicon 'va' a casa', rispondo 'sono già qua'". Poi il successo e la sua crescita esponenziale, spiegata molto brevemente: “Un mio caro amico dice una cosa: 'i veri campioni non esultano sempre'. Questa cosa dei numeri è un po' di tutti gli artisti della nuova wave. Stiamo aprendo porte per quelle che saranno le prossime generazioni". A seguire, eccovi il video di “Ricchi dentro” la nuova hit di Ghali.

