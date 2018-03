LADY GAGA / 40 brani inediti finiscono online: sono le tracce del suo nuovo album?

Decine di brani inediti di Lady Gaga sono finiti online: si tratta di spezzoni e demo, che potrebbero preannunciare l'arrivo del nuovo attesissimo album.

26 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Lady Gaga

I fan di Lady Gaga si sono trovati ieri inaspettatamente davanti ad una incredibile sorpresa: senza nessun annuncio ufficiale ben 40 brani inediti della Germanotta sono finiti online. Si tratta più che altro di demo o frammenti di canzoni mai ascoltate prima in versioni ufficiali, che richiamano allo stile indiscutibile della cantante americana. Tra di essi, qualcuno ha già conquistato il pubblico, evidenziando una melodia che sembra avere un ottimo potenziale. Il sito web Gagadaily ha pubblicato i titoli di alcuni di questi brani inediti: Broken Drum Machine Spin You Around Oh Baby Hollywood Love Sick Girl Trigger Ribbons Yay Ha When She Go Your Freakin' Car Shut Up Go Go Go Rockshow Again, Again Gypsy Fever Likes It Rough Boys Boys Boys Beautiful, Dirty, Rich Poker Face Summerboy Brown Eyes That’s Money Honey The Fame Freakshow German Tech (solo strumentale) Filthy Pop Filthy Pop Oh Well Retrosexual Panty Party Blueberry Kisses Retro-Physical.

I BRANI INEDITI DI LADY GAGA ONLINE

Lady Gaga ha venduto nella sua carriera 28 milioni di album e più di 157 milioni di singoli di cui 11 milioni di album e oltre 56 milioni di singoli solamente negli Stati Uniti d'America secondo quanto stilato dalla rivista statunitense Billboard, risultando uno degli artisti con maggiori vendite nella storia dell'era digitale. Non c'è quindi da stupirsi che le decine di suoi brani o spezzoni inediti pubblicati sul web abbiano scatenato l'entusiasmo dei fan. È inevitabile chiedersi, infatti, se le nuove demo siano il punto di partenza di un nuovo album dopo il suo ultimo capolavoro Joanne, uscito nel 2016. Dopo tale disco, la cantante si era dedicata al tour mondiale che si è protratto fino al 1° febbraio 2018 ed è stato interrotto a causa della fibromialgia che ha costretto l'artista a cancellare le ultime 10 date rimaste.

