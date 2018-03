ENZO JANNACCI/ "Grazie Maestro": il quinto anniversario della scomparsa, al Teatro Pime, 29 marzo

Per condividere con voi il ricordo del Maestro, abbiamo organizzato una nuova edizione di "Grazie Maestro!" che si terrà il 29 marzo 2018, al Teatro Pime di Milano, Via Mosè Bianchi, 94

27 marzo 2018 Redazione

La locandina dell'evento

Il prossimo 29 marzo ricorre il quinto anniversario della scomparsa del "nostro" Maestro Enzo Jannacci, anche se a noi piace pensare che si sia solo assentato per qualche momento.

Infatti, la sua arte, la sua musica, la sua grande sensibilità umana e culturale, non ci hanno lasciato: le portiamo nel cuore e le facciamo vivere, ogni volta, quando andiamo in scena. E' stata, ed è tuttora, una figura di Uomo, Artista e Medico che onora non solo la città di Milano, ma tutto il panorama artistico/culturale del nostro Paese.

Per condividere con voi il ricordo del Maestro, abbiamo organizzato una nuova edizione di "Grazie Maestro!" che si terrà il 29 marzo 2018, al Teatro Pime di Milano, Via Mosè Bianchi, 94. Insieme agli straordinari musicisti storici, che per molti anni hanno affiancato Enzo Jannacci lungo il suo percorso artistico e umano, e ai cantanti che con la loro personalità interpreteranno i pezzi più significativi del repertorio jannacciano - e qualche pezzo meno noto ma non meno importamte - ci saranno il Maestro Enrico Intra, il Maestro Nando De Luca, insieme alla cantante Ramona Wess, e...non mancherà qualche sorpresa!

A condurre la serata, con la sua classe e l'impeccabile eleganza, il noto giornalista, scrittore, autore teatrale Marino Bartoletti.

Si preannuncia dunque una serata da non perdere!

Potete cominciare a prenotare chiamando i numeri che vedete sulla locandina allegata ( 340 9472554 039 380024) o rispondendo a questa mail.

Come sempre il ricavato sarà devoluto alla rivista "di strada" Scarp de Tènis, della Caritas Ambrosiana. Un gesto solidale ad una iniziativa meritoria, rivolta proprio a quegli ultimi cui il Maestro si sentiva sempre così vicino. Per noi, un modo di farci del bene, facendo del bene anche a chi merita dalla vita un'altra opportunità.

© Riproduzione Riservata.