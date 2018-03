MANESKIN, MORIRÒ DA RE/ Video primo singolo in Italiano: la band di X Factor stupisce ancora

I Maneskin hanno presentato il video del nuovo singolo 'Morirò da re', che ripercorre lo stile sia musicale che estetico della band balzata alle cronache grazie ad X Factor.

27 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Maneskin

Sono la band rivelazione dell'ultima edizione di X Factor: pur essendosi piazzati al secondo post del talent show targato Sky, i Maneskin sono diventati il fenomeno musicale italiano degli ultimi mesi. Il loro primo singolo Chosen, cantato completamente in inglese, è diventato Disco d'Oro in pochi giorni e successivamente ha conquistato anche il Disco di Platino. La loro tourneè, partita da pochi giorni, ha conquistato il grande pubblico e ogni loro data è risultata assolutamente sold out. E in tutto questo clamore, la band romana capeggiata dall'irriverente Damiano, ha deciso di lanciare una nuova sfida con il secondo singolo, questa volta cantato in italiano. Il titolo del nuovo progetto è 'Morirò da re' e ripercorre il desiderio di sfida del gruppo sia per quanto riguarda il testo che il video stesso.

I Maneskin presentano il video di 'Morirò da re'

Lo scorso 23 marzo i Maneskin hanno presentato il loro nuovo singolo 'Morirò da re' durante il concerto alla Santeria di Milano. A distanza di pochi giorni è stato lanciato anche il video del brano per la regia di Antonio Usbergo e Niccolò Celaia. Il testo ripercorre lo stile della band nella quale il rock si fonde ad un'anima pop, proprio come evidenziato in Chosen. Il video ricorda la quarta stagione della serie American Horror Story e mostra Damiano e colleghi nel loro stile androgino, tra mascara, calze a rete e un atteggiamento decisamente sopra le righe. La storia proposta mostra i protagonisti alle prese con un dualismo: da un lato la roulotte nella quale si trovano costretti a non esprimere il proprio io e dall'altro il locale nel quale ognuno di loro riesce ad essere se stesso. Clicca qui per vedere il video. Ciò che ne esce è un messaggio chiaro: i Maneskin non intendono nascondersi e mantengono il proprio stile, lo stesso che ha permesso di farsi apprezzare da migliaia di fan. Sulla scia del nuovo singolo, la band ha annunciato il nuovo tour autunnale che partirà il 10 novembre da Senigallia, in provincia di Ancona.

© Riproduzione Riservata.