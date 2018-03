Vasco Rossi, duro sfogo contro i "social-mentecatti"/ "Non siete obbligati a venire ai miei concerti"

Vasco Rossi, duro sfogo contro i social-mentecatti: il rocker si scaglia contro chi lo critica ma non svela l'identità dei suoi detrattori. I fans dalla sua parte.

28 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi

Durissimo sfogo di Vasco Rossi a tre mesi dalla data zero del VascoNonStop Live 2018 che, dopo il concerto dei record di Modena Park, porterà il Komandante in giro per l’Italia per la gioia dei suoi tantissimi fans. Per il nuovo tour, però, Vasco ha annunciato numerose novità tra le quali la non presenza di due componenti storici della band che lo segue ovvero Clara Moroni e Andrea Innesto “Cucchia”. La decisione di Vasco ha creato un po’ di malumore tra il popolo del Blasco che, stanco di leggere cattiverie, ha deciso di rispondere personalmente a quelli che definisce “pochi, sempre comunque molto attivi e rumorosi sui social”. Con un lungo messaggio, Vasco ha duramente replicato a chi, in queste ore, sta mettendo in dubbio la sua integrità di uomo e di artista affermando di non dover ringraziare nessuno per quello che ha ottenuto in quarant’anni di carriera se non se stesso e la sua chitarra specificando che, tutti quelli che hanno lavorato con lui, hanno sempre ottenuto riconoscimenti e gratificazioni: “chiunque ha avuto a che fare con me è stato sempre ripagato con onori, glorie, riconoscimenti o divertimento!!”.

VASCO ROSSI DIFENDE LA SUA ARTE

Da ormai quarant’anni, Vasco Rossi sale sul palco con la sua faccia e il suo nome portando se stesso attraverso le canzoni che rappresentano il suo mondo e il suo modo di essere. Il Komandante si assume così la responsabilità della sua arte e di quello che comunica ai suoi fans che lo seguono sempre con tantissimo affetto. “Sono io che scrivo le canzoni e ci metto dentro la mia anima! Non le scrivo per compiacere, ma per Komunicare. Nessuno è obbligato a venire ai miei concerti. E non devono piacere a tutti!“ – scrive Vasco che poi conclude – “Niente e nessuno mi può condizionare. Devo essere io ad andare sul palco e devo essere convinto io. Per con.. vincere! Questo faccio da quarant’anni e il mio popolo che mi conosce bene lo sa”. Lo sfogo di Vasco è stato apprezzato dai fans che aspettavano da tempo una sua reazione alle critiche che si sono scatenate dopo l’annuncio delle convocazioni della band per il tour che, ricordiamo, sarà formata da: Matt Laug alla batteria, Claudio Gallo Golinelli al basso, Alberto Rocchetti alle tastiere e pianoforte, Frank Nemola alle tastiere, programmazione, cori e fiati, Stef Burns e Vince Pastano alle chitarre, Beatrice Antolini per i colori, le percussioni , il “synth“ e i cori.

