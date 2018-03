5 Seconds of Summer a Milano/ Oggi concerto al Fabrique: “Amiamo l'Italia, vorremmo vivere qui” (RTL 102.5)

5 Seconds of Summer a Milano: oggi concerto al Fabrique. Intanto parlano a RTL 102.5: “Amiamo l'Italia, vorremmo vivere qui”. Le ultime notizie sulla band australiana e il nuovo album

29 marzo 2018 Silvana Palazzo

5 Seconds of Summer a Milano (Foto: da Twitter)

I 5 Seconds of Summer tornano in Italia: oggi il concerto al Fabrique di Milano dopo la tappa del 2016. Nel frattempo la band australiana ha staccato la spina e ha lavorato a un nuovo album che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno. Dopo un silenzio di due anni (tre se si considera l’ultima uscita discografica), tornano sulle scene. «È fantastico essere di nuovo in Italia», hanno dichiarato con entusiasmo a 105 Night Express. Hanno parlato anche di “Want you back”, fresco anche di video, con cui sentono di aver compito un’evoluzione. «Eravamo semplicemente concentrati nel trovare qualcosa di nuovo», ha spiegato Michael Clifford, colui che propose a Luke Hemmings, Calum Hood e Ashton Irwin di formare la band. La pausa è stata decisiva anche per intraprendere un nuovo percorso musicale: «Per noi questo album è molto importante e lo sarà per il resto della nostra carriera». E con questo lavoro hanno smesso di suonare lo stesso genere e abbattuto le barriere che limitavano la loro libertà espressiva.

5 SECONDS OF SUMMER: OGGI IN CONCERTO A MILANO

In attesa di vederli e ascoltarli al Fabrique di Milano, i fan dei 5 Seconds of Summer se li stanno godendo a RTL 102.5, dove sono arrivati per un’intervista. E non sono mancate le rivelazioni su piani e progetti legati all’uscita del nuovo album: il tour continuerà fino al 25 aprile, quando si esibiranno a Los Angeles; stasera comunque suoneranno sei canzone nuove. Non si sono sbilanciati invece su titolo e data di pubblicazione del nuovo album: queste informazioni sono top secret al momento. Nessun problema invece nel parlare dell’Italia: «L’amiamo! Il 50% della band vorrebbe trasferirsi qui!», hanno dichiarato i 5 Seconds of Summer a RTL 102.5, che ha trasmesso alcuni loro vecchi videoclip. «E' sempre un'emozione incredibile rivedere i vecchi videoclip, ci fa capire quanta strada abbiamo fatto», il loro commento. E i fan hanno preso d'assalto i social, non a caso l'hashtag #5SOSRTL1025 è in tendenza.

© Riproduzione Riservata.