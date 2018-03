David Bowie, sfregiata la statua del Duca Bianco/ In Inghilterra, gesto choc di un uomo a volto coperto

Davide Bowie, in Inghilterra sfregiata la statua dedicata all'indimenticabile Duca Bianco della musica e inaugurata solo due giorni fa: il gesto choc ripreso della telecamere.

29 marzo 2018 Stella Dibenedetto

David Bowie

Quarantotto ore fa, a Aylesbury, in Inghilterra, è stata inaugurata la statua dedicata a Dawid Bowie, scomparso il 10 gennaio 2016. Oggi, però, arriva la notizia di un atto vandalico contro il ricordo del Duca Bianco della musica internazionale. Con le scritte “Sfamare prima i senzatetto" e "rip DB" la statua dedicata all'artista è stata sfregiata con una bomboletta spray. L’autore del gesto choc che ha fatto il tutto a volto coperto è stato ripreso dalle telecamere. Il video è stato poi postato su Facebook dalla BBC scatenando la dura reazione dei fans di Bowie. La statua dedicata a Daviw Bowie, in bronzo, è stata realizzata su iniziativa di un fan del cantante David Stopps che, grazie ad una raccolta fondi e ad una serie di sovvenzioni, era riuscito a mettere insieme la cifra di 100mila sterline.

LO SDEGNO DEI FANS

Lo sfregio alla statua di David Bowie ha scatenato lo sdegno dei fans che avevano sostenuto la realizzazione dell’opera. L’autore della statua, Andrew Sinclair, tuttavia, ha promesso che provvederà a ripulire il tutto. Ad annunciarlo è stato proprio Stopps, colui che ha lanciato l’iniziativa. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco della cittadina britannica, Mark Willis che ha detto: "Voglio sottolineare che questa statua non ha ricevuto una sterlina di denaro pubblico. Il progetto è stato interamente finanziato attraverso il crowdfunding, da parte di membri del pubblico, incluso me stesso. Uno degli enti di beneficenza che sosteniamo è proprio legato all'aiuto per i senzatetto che con la povertà sono flagelli che hanno bisogno di essere risolti". Il gesto del vandalo, tuttavia, continua a far discutere molto.

