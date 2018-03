Vasco Rossi, "Canti una canzone di Massimo Riva"/ L'appello dei Vaschisti

Vasco Rossi, omaggio a Massimo Riva: I Vaschisti hanno rivolto un appello al rocker di Zocca affinché omaggi il suo chitarrista, reinterpretando una sua cover.

03 marzo 2018 Fabio Morasca

Vasco Rossi, appello per omaggiare Massimo Riva (Web)

Vasco Rossi ha ricevuto un appello da I Vaschisti, pagina Facebook dedicata al rocker di Zocca che vanta circa 57mila likes. I Vaschisti hanno chiesto a Vasco Rossi di cantare una canzone di Massimo Riva, il frontman della Steve Rogers Band e il chitarrista di Vasco Rossi, morto nel 1999 a causa di una crisi respitoria dovuta ad una dose di eroina. La proposta de I Vaschisti ha ottenuto notevole spazio sui media. Queste sono state le dichiarazioni di Battista Liserre, leader dell'omonima pagina di Facebook: "Come Vaschisti chiediamo a Vasco di interpretare una canzone di Massimo Riva ai live del 2018. Sarebbe un grande omaggio, un grande un momento di fusione tra noi fans, Vasco e Massimo. Non è un caso, infatti, che Riva è il più amato dei musicisti da noi fans. Siamo sicuri che Vasco sentirà il nostro appello...". L'appello de I Vaschisti è arrivato in occasione delle recenti dichiarazioni di Vasco Rossi riguardanti la scaletta dei suoi prossimi concerti: il Komandante, infatti, ha affermato che quella del prossimo tour sarà la scaletta più rock degli ultimi anni.

TUTTE LE COVER DI VASCO ROSSI

Riguardo questa decisione di Vasco Rossi, Battista Liserre ha ricordato i concerti degli anni '80 di Vasco Rossi durante i quali Massimo Riva si esibiva con le cover di Brown Sugar e Jumpin’ Jack Flash dei Rolling Stones e Cocaine di Eric Clapton. Per questo motivo, l'omaggio al suo chitarrista acquisirebbe maggior valore. I Vaschisti, oltre all'appello in questione lanciato a Vasco, hanno anche scelto la canzone perfetta per questo omaggio a Massimo Riva: si tratta di Un delinquente, canzone contenuta nell'album Sangue nervoso, pubblicato da Massimo Riva nel 1995. In passato, Vasco Rossi ha inciso numerose cover (con alcune di queste, si è semplicemente esibito senza inciderle). Tra queste, ricordiamo Generale di Francesco De Gregori, Il tempo di morire di Lucio Battisti, Supermarket di Lucio Battisti, Un ragazzo di strada de I Corvi, Amico fragile di Fabrizio De Andrè. Da citare, anche gli adattamenti in lingua italiana di Celebrate degli Emotional Fish (Gli spari sopra) e di Creep dei Radiohead (Ad ogni costo).

© Riproduzione Riservata.