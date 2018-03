Alvaro Soler, nuovo singolo La Cintura/ Online la sua ultima canzone: sarà il nuovo tormentone estivo?

La cover di La Cintura, ultimo singolo di Alvaro Soler

E’ disponibile da ieri, 29 marzo 2018, il nuovo singolo di Alvaro Soler. Il cantautore spagnolo ha sfornato da qualche ora a questa parte, “La cintura”, canzone che sembrerebbe essere già entrata nei cuori dei suoi milioni di fan. Su iTunes chart, la classifica ormai di riferimento per la vendita dei singoli e degli album, ha infatti già raggiunto il quinto posto, ma è probabile che a breve si piazzi stabilmente in quota più elevata, in primissima posizione. Del resto, la stagione calda si avvicina sempre di più, e si sa che il buon Alvaro è uno specialista dei tormentoni. Negli ultimi tre anni ha infatti fatto ballare milioni di italiani, e non solo, con El Mismo Sol, Sofia e quindi Yo Contigo, Tú Conmigo, canzone quest’ultima cantata in collaborazione con la band sudamericana Morat per la colonna sonora del film Cattivissimo me 3.

ALVARO SOLER AMATISSIMO IN ITALIA

Il video del nuovo singolo La cintura è stato girato a Cuba, una nazione che ha portato fortuna ad Alvaro, visto che proprio lì era stato girato anche la clip di Sofia nel 2016, la canzone che di fatto ha permesso alla carriera del 27enne di spiccare il volo. Alvaro Soler, come dicevamo, è amatissimo in Italia, e dopo aver conquistato il Bel Paese con le sue produzioni, si è fatto apprezzare anche a X Factor, come giudice nel noto talent musicale in onda sulle reti Sky. Nato a Barcellona, ma di padre tedesco, Alvaro Soler sta lavorando al suo nuovo album, anche se a riguardo vi sono davvero poche informazioni. La cosa certa è che anche questa estate si esibirà in Italia, e precisamente il prossimo 18 luglio a Marostica, in provincia di Vicenza, e il 12 agosto a Forte dei Marmi, splendida cittadina toscana in provincia di Lucca.

