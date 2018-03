JUSTIN BIEBER/ Il suo nuovo album sarà dedicato alla riflessione e alla fede

Justin Bieber si sta preparando all'uscita del suo nuovo album che, stando ad alcune fonti, dovrebbe essere quasi interamente dedicato alla fede e alla spiritualità.

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Nelle ultime settimane è soprattutto la vita privata di Justin Bieber ad essere finita sull'occhio del ciclone. La sua relazione con Selena Gomez, infatti, non procede più per il meglio, a differenza di quanto visto a fine 2018. Dopo il viaggio in Giamaica e il compleanno di lui, la coppia più chiacchierata del mondo della musica ha fatto perdere le tracce e molti tabloid hanno cominciato a parlare di crisi. C'è chi ha anche additato in Champion Baskin, la nuova amica del cantante, la causa di questa separazione anche se fonti a lui vicine continuano a ripetere che non c'è nulla di sentimentale tra Bieber e la modella (sorella della fidanzata dell'amico Patrick Schwarzenegger). E mentre le congetture rimbalzano da un sito web all'altro, è la musica a tornare grande protagonista nella vita dell'artista canadese. Il 2018 potrebbe infatti essere l'anno dell'uscita del suo quinto album, per il quale attualmente Justin sta concentrando gran parte del suo tempo.

JUSTIN BIEBER E IL SUO NUOVO ALBUM

La data di uscita del nuovo album di Justin Bieber non è ancora stata ufficializzata, ma l'attesa non dovrebbe essere ancora lunga. Si tratterà del quinto progetto discografico per l'artista canadese dopo l'incredibile successo di 'Purpose', al quale aveva fatto seguito un tour mondiale. Un insider, intervistato dal tabloid britannico The Sun, ha rivelato che il disco concederà ampio spazio alla fede, che negli ultimi due anni è diventata un punto fermo nella vita del cantante: "Justin sta pensando a canzoni che riflettano chi è in questo momento soprattutto dal punto di vista della spiritualità. È sempre stato molto devoto, ma gli ultimi due anni lo hanno visto avvicinarsi molto alla Hillsong Church e questo gli ha completamente cambiato la vita. Vede il futuro in modo molto diverso ora". Proprio la fede e l'amicizia per Carl Lentz, Pastore della Hillsong Church, avrebbero portato Bieber a quel cambiamento caratteriale che tutti hanno notato nell'ultimo anno. I colpi di testa e le follie del passato sembrano ora solo un lontano ricordo: sarà dunque anche la sua musica a subirne le conseguenze?

