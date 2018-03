Suor Cristina,"Felice" nuovo disco/ Data di uscita il 23 marzo per la vincitrice di The Voice of Italy

Dopo numerosi annunci e rinvii, esce il prossimo 23 marzo Felice, il nuovo disco di Suor Cristina, mentre il 9 uscirà il primo singolo ecco che cosa ha dichiarato

05 marzo 2018 Paolo Vites

Suor Cristina

Il mistero riguardante il secondo disco di Suor Cristina, o Sister Cristina come le piace farsi chiamare quando dal convento passa al mondo dello spettacolo, sembra finalmente diramarsi. Annunciato da mesi con il titolo di "Felice", l'atteso nuovo lavoro della religiosa vincitrice alcuni anni fa del talent The voice of Italy, adesso è confermato dalla stessa suor Cristina che ha postato su twitter l'annuncio: "Ciao ragazzi, eccomi qui con delle novità per voi! Posso comunicarvi ufficialmente che il 23 Marzo uscirà FELICE il mio nuovo album di inediti. Sarà anticipato dal singolo omonimo che uscirà questo venerdì". Del disco si conosceva già la track list, nove brani in italiano, due in inglese e uno in portoghese. Si tratta dunque del ritorno dopo quattro anni dal suo esordio, disco che in realtà in Italia non aveva colto il successo sperato ma che era andato molto benne in vari paesi come la Francia. In tutti questi anni però la religiosa non si era limitata alla sua vita di convento e del suo lavoro con i ragazzini dell'oratorio: in Francia è stata ospite a The Voice e “Le Grand show de Calogero”, a France 2 e RTL France. In Germania all’ “Helene Fisher Show”; in Polonia ha tenuto alcuni concerti e si è esibita alla Giornata mondiale della Gioventù; nel 2015 è stata invitata a Malta per un suo concerto di Natale; ha tenuto un concerto a Vilnius e ha partecipato a diversi programmi televisivi in Spagna.

In America è stata ospite di vari programmi tv e si è esibita al Christmas Concert al Lincoln Center di New York e a ottobre di nuovo a New York alla Columbus Parade. Tutto questo continuando serenamente il suo percorso spirituale nella Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia. A proposito del nuovo disco, ha commentato: "Credo che ogni uomo alla domanda "Come ti senti oggi?”, abbia il solo desiderio di rispondere “SONO FELICE”, ma la vita riserva anche ostacoli e non sempre si è predisposti a questo sentimento. La Felicità “vera” è sempre in noi, la si trova in profondità. “FELICE" è tutto ciò che desidero per ogni persona. “FELICE" è l’anelito di coloro che amano;“FELICE" è il mio augurio a tutti coloro che saranno raggiunti dalla mia musica!".

© Riproduzione Riservata.