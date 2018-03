JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia alla ricerca di una casa sulla spiaggia a Malibù

Justin Bieber e Selena Gomez sono felici e innamorati e pensano di comprare casa insieme: il posto ideale che la coppia sta cercando è Malibù, ancora meglio se in riva alla spiaggia.

06 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Che tra Justin Bieber e Selena Gomez tutto stia andando per il meglio ormai è fatto noto: la coppia è più unita che mai e in occasione del compleanno di lui, l'ex stellina Disney ha pubblicato su Instagram i propri auguri all'amato, confermando per la prima volta il loro ritorno di fiamma. A quanto pare, però, i due artisti non intendono ripetere gli errori del passato, motivo per cui hanno deciso di mantenere il più possibile la propria privacy, evitando dichiarazioni pubbliche riguardo i loro imminenti progetti. Sembra comunque che gli Jelena questa volta facciano sul serio e intendano passare alla convivenza già nei prossimi mesi. In questo momento entrambi vivono a Los Angeles, facendo quotidianamente spola da casa dell'uno a quella dell'altro. L'idea è di trovare una splendida villa sempre sulla costa californiana, ancora meglio a Malibu, località che entrambi amano. Justin adora il mare e la spiaggia mentre Selena pensa che quel clima sia terapeutico per la sua salute. Secondo rumors in arrivo dagli States sarebbe Miley Cyrus ad aiutarli per la ricerca della casa sulla spiaggia perfetta.

Justin Bieber: l'uscita del nuovo album è imminente?

Non è solo la vita privata di Justin Bieber a fare notizia: il cantante in queste ultime settimane è impegnato in studio di registrazione, come lui stesso ha riportato in varie occasioni su Instagram. Qualche ora fa inoltre il produttore discografico Josh Gudwin ha pubblicato su Twitter uno scatto in esclusiva nel quale il cantante appare in studio di registrazione. Il suo nuovo disco è forse più vicino del previsto? Non è la prima volta che la voce torna alla ribalta, dopo che già Luis Fonsi in occasione dei Grammy Awards aveva giustificato l'assenza del suo collega proprio confessando il suo impegno per la creazione del suo nuovo disco. Le Beliebers possono già cominciare a sorridere? Clicca qui per leggere la sua dichiarazione.

