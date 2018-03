Luciano Ligabue, pausa dalla musica/ Video: "Non so quando tornerò, non voglio scadenze"

Luciano Ligabue annuncia con un video pubblicato su You Tube un lungo periodo di pausa. Nessun nuovo disco e nessun concerto per i prossimi mesi: ecco perché.

07 marzo 2018 - agg. 07 marzo 2018, 15.49 Stella Dibenedetto

Luciano Ligabue

Luciano Ligabue annuncia un lungo periodo di pausa dalla musica. Il rocker emiliano, con un video pubblicato sui suoi canali social, parla direttamente ai fans spiegando che, dopo un film e un lungo tour, sente la necessità di fermarsi e di riorganizzare le idee. Il rocker ha scelto di annunciare la sua decisione per non avere filtri con i fans e parlare direttamente a chi, da anni, lo ha sempre sostenuto e seguito. Diversamente agli ultimi rumors, dunque, Ligabue non sta lavorando al nuovo anno e nei prossimi mesi non ci saranno concerti. L’ultimo periodo, professionalmente parlando, è stato intensissimo per il rocker che, non solo ha girato l’Italia con il Made in Italy Tour, ma ha anche lavorato alla regia del suo ultimo film, Made in Italy. Il rocker, concluse entrambe e sue ultime fatiche, ha così deciso di prendersi una pausa promettendo, però, ai fans di farsi vivo, ogni tanto sui social. “Saremo presenti con i social ogni tanto e per il resto ci vediamo al più presto possibile. Ciao!”, ha fatto sapere il rocker.

L’ANNUNCIO DI LIGABUE

Lucianoo Ligabue non usa giri di parole nell’annunciare ai fans la decisione di allontanarsi per un po’ dalle scene, dedicarsi alla sua famiglia, rimettere in ordine le idee e poi tornare a lavorare. Dopo l’album scritto e realizzato, il concertone di Monza, l'uscita del disco e il relativo tour nei palasport con 52 date e l’operazione alle corde vocali, Ligabue ha vissuto mesi intensissimi al termini dei quali, oggi, sente più che mai la necessità di fermarsi per un po’. “Avrete capito che dopo due anni così, ho bisogno (e addirittura voglia, in questo caso) di non avere scadenze davanti. Sono bufale quelle che leggete in giro su eventuali concerti che dovrei fare quest'anno. Non sappiamo niente nemmeno rispetto al disco perché ancora non c'ho pensato, non so quando comincerò a realizzare l'album però, insomma, siamo qui, siamo presenti”, dichiara il rocker che continuerà a mantenere un contatto con i fans attraverso i social.

LA REAZIONE DEI FANS

L’annuncio di Luciano Ligabue ha ovviamente scatenato la reazione dei fans del rocker che hanno preso d’assalto la pagina Facebook del rocker per esprimere il loro rammarico per la sua decisione. “Mi manchi e mi manca un tuo concerto ... adrenalina pura mi dai una carica dentro”, “Luciano, l’unica cosa che non ho capito sul nuovo album è questa: farai la continua di Made in Italy o sarà un album completamente nuovo? Tempo fa dicesti che Made in Italy avrebbe avuto quasi 30 tracce. In realtà ne hai pubblicate solo 14. Ciao capo, tieni botta!!!” – scrive qualcuno mentre la maggior parte dei fans comprende la scelta di Ligabue – “Grande Luciano!!! Goditi il tuo meritato riposo, per regalarci altre grande emozioni devi fare uno stop”, “Chiamasi meritato riposo e tu meriti anche quello!!!”, “La vita non è fatta sempre di scadenze, bisogna ascoltare se stessi per star bene e ricaricarsi! Bravo a te che hai capito quali sono le priorità! Ti aspettiamo!”.

© Riproduzione Riservata.