JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Il singolo 'Sorry' certificato sei volte Disco di Platino in Italia

Novità in arrivo per Justin Bieber e Selena Gomez: la coppia si prepara ad un periodo particolarmente intenso con il lancio del nuovo singolo e diversi impegni promozionali.

08 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez sono alle prese con un periodo particolarmente frenetico della loro carriera: lui, dopo una fase di riposo, è tornato in studio di registrazione e circola voce che a possa uscire un nuovo album di cui al momento si sa pochissimo. Non mancano infatti le immagini che lo vedono impegnato in questo attesissimo progetto, che potrebbe essere preceduto già dalle prossime settimane da un singolo. Ma non è questo l'unico impegno del cantante canadese, pronto a lanciare una linea di abbigliamento adatta ad una clientela particolarmente vasta. Anche per Selena Gomez il 2018 si preannuncia come un anno molto impegnativo: l'uscita del suo nuovo album è già stata annunciata per i prossimi mesi ma la stellina Disney continua ad essere chiamata in causa anche come testimonial di noti brand, non ultima la Puma che ha chiesto la sua collaborazione per il lancio della nuova linea En Pointe.

Justin Bieber certificato ancora Disco di Platino in Italia

Insieme ai progetti per il futuro, Justin Bieber continua a raggiungere importanti risultati per le sue precedenti hit. Il 2017 è stato soprattutto l'anno della versione remix di Despacito che ha polverizzato ogni record negli Stati Uniti per quanto riguarda la presenza nelle principali classifiche musicali. Ma anche in Italia l'artista canadese continua ad ottenere ottimi risultati. È di ieri, infatti, la notizia secondo la quale Bieber ha raggiunto il sesto Disco di Platino grazie alla sua canzone "Sorry". Si tratta del terzo singolo certificato 6x Platino nel nostro paese con oltre 300.000 copie vendute dopo che già in precedenza aveva ottenuto tale importante traguardo grazie a "Let Me Love You" e "What Do You Mean?" Per quanto riguarda la relazione con Selena Gomez, tutto procede per il meglio, nonostante la coppia si sia separata per qualche giorno a causa di diversi impegni: lei è rimasta a Los Angeles, impegnata in studio di registrazione, mentre lui si è recato a Seattle per una conferenza cristiana insieme ad alcuni amici.

© Riproduzione Riservata.