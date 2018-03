Benji & Fede, Siamo solo Noise/ L'album al numero 1 della classifica Fimi/Gfk, va avanti l'Inside Tour

Benji & Fede, Siamo solo Noise: l'album del duo è al numero 1 della classifica Fimi/Gfk. I due sono ora pronti ad andare avanti con l'Inside Tour, felicissimi di quanto ottenuto fino ad ora.

09 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Benji & Fede, Siamo solo Noise

"Siamo solo Noise" è il terzo album di Benji & Fede, uscito in tutti i negozi il 2 marzo scorso è già primo nella classifica Fimi/Gfk. L'esordio del duo è partito col botto, mentre al secondo posto troviamo Mowgli - Il disco della giunga del rapper Tedua, col podio che viene completato da Rockstar di Sfera Ebbasta. Continua l'Instore Tour di Benji & Fede che avranno così l'opportunità di confrontarsi ancora una volta con tutti i loro fan pronti a seguirli lungo lo stivale. In visita nella sede del Corriere i due poi hanno inscenato un miniconcerto con chitarra acustica che ha portato moltissime persone a radunarsi per ascoltare due brani del nuovo disco. Si tratta di "Buona Fortuna" e "Niente di speciale", che sono come hanno definito loro due i brani più intimi all'interno di "Siamo solo Noise". Dopo che i primi due album dei due ragazzi sono diventati disco di platino ci si aspetta dopo questo inizio che possa accadere lo stesso.

LA CARRIERA

Benjamin Mascolo e Federico Rossi iniziano la loro avventura insieme come Benji & Fede nel 2010. I due si sono conosciuti su internet il 10 dicembre di quell'anno e decidono con il nome che li renderà famosi di pubblicare delle cover insieme su YouTube. Per i primi due anni i due ragazzi lavorano soprattutto via internet perché nonostante siano entrambi di Modena il primo era in Australia per studio. Il primo grande appuntamento i due lo falliscono, non superando le selezioni delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2015. Grazie a Youtube però arrivano sulle piazze grazie a una radio che decide di contattarli. E' proprio durante questo evento che riescono ad ottenere un grandissimo successo grazie a un talent scout della Warner Music Italy che gli propone un primo contratto discografico. Nel 2015 esce il primo disco dei due 20:05 che diventa di platino. Stesso successo si deve a 0+ uscito l'anno successivo. All'inizio di questo mese è uscito il terzo album dal titolo Siamo solo Noise.

