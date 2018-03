ERMAL META/ Angelica Schiatti, autrice di Non abbiamo armi: "Si è innamorato di questo brano..."

Ermal Meta, Angelica Schiatti: la voce dei Santa Margaret ha parlato della collaborazione con il cantante italo-albanese per la canzone Non abbiamo armi.

Angelica Schiatti è la cantante dei Santa Margaret, la band che ha fondato insieme a Stefano Verderi. Angelica Schatti è anche una delle autrici della canzone Non abbiamo armi, il brano che dà il titolo al nuovo album di Ermal Meta, il cantante italiano di origini albanesi vincitore della 68esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro con la canzone Non mi avete fatto niente. Anche il nome Verderi risulta nei credits della canzone. In un'intervista concessa a Il Cittadino MB, Angelica Schiatti ha svelato il modo in cui è nata questa collaborazione: "Ho scritto il brano ma c’era qualcosa che ancora non girava, allora due anni fa l’ho contattato su Twitter: “Vorrei che ci mettessi mano”. Gliel’ho fatta sentire e se n’è innamorato, l’abbiamo sistemata e da canzone molto intima, dato che l’avevo scritta per per mio padre, è diventata più universale. Alla fine è venuto spontaneo la cantasse lui".

NON ABBIAMO ARMI E' IL TITOLO ANCHE DEL TOUR DI ERMAL META

Alla fine, Non abbiamo armi è diventato il titolo sia dell'album che del nuovo tour di Ermal Meta. Per Angelica Schiatti, è stata una cosa totalmente inaspettata: "Sono contenta anche che Ermal abbia deciso di chiamare il suo disco con una canzone che ho scritto insieme a Stefano Verderi. E' diventato anche il titolo del tour. Tutto da una cosa che è nata nella mia stanzetta". La cantante dei Santa Margaret è entusiasta di questa collaborazione anche perchè Ermal Meta ha perfettamente colto il senso della sua canzone: "Lui ha colto immediatamente quello che volevo dire, mi ha presa per mano e siamo entrati insieme nel profondo di questa canzone". Questa dichiarazione è stata riportata dal sito Spettakolo. Come Ermal Meta, proveniente dalla band La fame di Camilla, anche Angelica Schiatti, voce dei Santa Margaret, sta lavorando sul suo primo album da solista. Il primo singolo estratto da questo suo nuovo progetto discografico verrà pubblicato in primavera. Successivamente, anche la Schiatti partirà per una serie di concerti. Non abbiamo armi, terzo album di Ermal Meta, uscito in concomitanza con la sua partecipazione al Festival di Sanremo, ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi.

