JUSTIN BIEBER/ Dal carattere al look: ecco i cambiamenti dell'artista canadese, foto

Justin Bieber è cambiato: non è solo il comportamento ad essere molto diverso, ma anche un look decisamente nuovo, in stile anni 80. Il merito è di Selena Gomez?

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Justin Bieber è cambiato, non ne abbiamo dubbi: i colpi di testa e gli scandali sono solo un lontano ricordo per il cantante canadese che da diversi mesi non fa parlare di sé per i suoi comportamenti a dir poco inappropriati. Fin dalla scorsa estate, ovvero a quando ha concluso prima del tempo il Purpose Tour, riesce a stare lontano dalle riviste scandalistiche, fatto che non è sfuggito soprattutto alla sua fidanzata Selena Gomez. Quest'ultima gli ha concesso una seconda possibilità in occasione dell'avvicinamento avvenuto dopo il suo trapianto di rene e tutto il resto è storia nota: gli Jelena sono di nuovo una coppia felice e innamorata e si vocifera persino che siano pronti alla convivenza, essendosi messi alla ricerca di una splendida villa da acquistare a Malibù, in riva alla spiaggia.

Justin Bieber: il suo cambiamento di look

Insieme agli innegabili cambiamenti del suo comportamento, merito soprattutto dell'avvicinamento alla religione cristiana, Justin Bieber si è reso protagonista nelle ultime settimane anche di un look decisamente diverso. Da qualche tempo aveva espresso su Instagram il suo desiderio di modificare il proprio taglio di capelli, facendoli crescere, e tale annuncio appare evidente nelle ultime foto scattate a Los Angeles dai paparazzi. Con la sua lunga chioma, che arriva fin quasi agli occhi, l'artista sembra essere uscito direttamente dagli anni 80. Uno stile evidenziato anche dal suo abbigliamento decisamente tipico di quegli anni: da una camicia a righe blu e bianche sotto la quale spunta una maglietta bianca dalla stampa vintage a un paio di jeans chiari accompagnati dalle Yeezy bianche, le sneaker disegnate da Kanye West. E se ancora il desiderio di richiamare gli anni 80 non fosse chiaro, ecco arrivare la sua nuova auto una splendida Lamborghi verde acqua, molto simile a quella utilizzata in alcuni film dellìepoca in primis 'Ritorno al futuro'. Clicca qui per vedere le immagini.

© Riproduzione Riservata.