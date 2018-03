NEGRITA / Presentano il nuovo album Desert Yacht Club: "Vedevano la scritta fine sul traguardo"

I Negrita presentano oggi il loro album 'Desert Yacht Club', nato dopo un periodo di crisi durante il quale la band aretina aveva persino rischiato di sciogliersi.

09 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Negrita (foto di Dara Munnis)

I Negrita presentano oggi il loro nuovo album 'Desert Yacht Club', un progetto nel quale la band aretina di Pau, Drigo e Cesare si propone di tornare alla ribalta, dopo avere affrontato diversi problemi personali. Il gruppo ha rischiato di sciogliersi nel 2016, almeno fino a quando si è reso conto di avere molto in comune ovvero la passione per la musica. Da qui è partito un nuovo tuor che, da Los Angeles ha fatto tappa tra gli altri anche a Miami e Tokyo e che ha rappresentato un nuovo inizio: "Abbiamo preso un furgone ed è stata la nostra nuova rinascita. E ci siamo resi conto che negli anni trascorsi l'universo musicale è cambiato tantissimo". Nel nuovo disco la band strizza l'occhio proprio a queste nuove influenze musicali, convinta che l'elettronica debba essere presa in considerazione tanto da essere considerata un settimo strumento. Ma insieme alle incursioni elettroniche, non possono mancare quegli aspetti tipici dei Negrita con la presenza della chitarra. Ne è un esempio la canzone Talkin' to you: "In quel brano abbiamo voluto Ensi, che è un rapper con il quale ci siamo trovati subito d'accordo. In fondo, già in Cambio, il nostro primo singolo del 1994, qualcuno sentiva richiami al rap".

Il nuovo album dei Negrita tra passato e nuove influenze musicali

I Negrita procedono l'intervista rilasciata a Il Giornale, precisando come il loro decimo disco sia l'unione del loro spirito rock, ma anche delle tendenze musicali della nuova generazione, ecco perché amano particolarmente i Twenty One Pilots, band che non usa neppure la chitarra ma che allo stesso tempo resta caratterizzata da un grande spirito rock. La scaletta di 'Desert Yacht Club' è composta da undici pezzi tra i quali 'Siamo ancora qua' e 'Aspettando l'alba', dove si parla proprio del confronto generazionale con la nuova musica elettronica. Un aspetto che non fa venire meno, comunque, la passione indiscutibile del trio per la musica live: non a caso hanno già rese note le prime date del calendario dei loro live a partire dal 10 aprile a Bologna, il 12 a Roma e il 14 dello stesso mese a Milano.

© Riproduzione Riservata.