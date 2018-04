"PINO È", CONCERTO PER L'ARTISTA NAPOLETANO/ Il 7 giugno al San Paolo da Jovanotti a Baglioni nel ricordo

"Pino è", concerto per l'artista napoletano: il 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli tributo al grandissimo cantautore con la presenza del meglio della musica italiana.

10 aprile 2018

Il prossimo 7 giugno allo Stadio San Paolo di Napoli si terrà un concerto omaggio a Pino Daniele, dal titolo ''Pino é'' un po' a riprendere quello splendido brano divenuto poi inno della squadra azzurra ''Napule è''. Saranno tantissimi i colleghi e amici che si esibiranno intonando proprio le canzoni che in carriera Pino Daniele aveva scritto. Tra questi ci saranno Lorenzo Jovanotti, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Elisa Toffoli, Fiorella Mannoia e Antonello Venditti che proveranno a raccontare la carriera di questo splendido artista ripercorrendone le canzoni. Questi sono solo alcuni dei tantissimi artisti che saranno presenti per ricordare Pino Daniele tra chi magari con lui aveva collaborato e chi invece solo lo aveva stimato. Tutto il meglio della musica italiana e anche elementi del cinema come Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Beppe Fiorello e Renzo Arbore.

A TRE ANNI DALLA SCOMPARSA

Pino Daniele si è spento il 4 gennaio del 2015 dopo una carriera che lo aveva reso uno dei cantautori più famosi della storia del nostro paese. L'artista era stato colpito da un infarto nella sua casa di Orbetello in Toscana ed è poi stato dichiarato morto la sera quando hanno tentato di rianimarlo senza risposte all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Una morte che ha creato grandissimo dolore tra gli artisti che negli anni avevano iniziato un rapporto di grandissima stima e affetto nei suoi confronti. Non solo i colleghi però perché la morte di Pino Daniele ha sconvolto tantissimi fan che negli anni avevano visto in lui un vero e proprio membro della famiglia. Con lui se n'è andata una parte importante della nostra storia della musica che però verrà ricordata in eterno e rivivrà grazie alle parole che in vita questo splendido artista ha scritto. Proprio per questo eventi come quello lanciato per il prossimo 7 giugno fanno solo che bene alla memoria di Pino Daniele.

