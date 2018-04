Guè Pequeno al concerto di Fedez e J-Ax/ Bomba su Instagram, 1 giugno a San Siro: "Ha vinto la stima"

Guè Pequeno al concerto di Fedez e J-Ax: l'annuncio bomba su Instagram. Il primo giugno al concerto di Milano a San Siro la reunion tra gli ormai ex nemici per antonomasia del mondo del rap.

Fedez, Guè Pequeno e J-Ax (foto da Instagram)

Sconcerto, meraviglia, curiosità: sono solo alcuni dei sentimenti provati in queste ore dai fan alla notizia che sarà Guè Pequeno l'ospite del concerto del primo giugno di Fedez e J-Ax allo stadio San Siro di Milano. Un annuncio bomba quello dato su Instagram da J-Ax in persona, che postando una foto insieme agli ormai ex nemici ha commentato:"A volte questo gioco ci mette l’uno contro l’altro ma questa volta hanno vinto l’amicizia e la stima reciproca.Sono felicissimo di annunciare il primo dei tanti ospiti che suoneranno con noi il 1 giugno a San Siro, il mio amico Cosimo, mister Gue Pequeno. RapNroll!". Inutile dire che una notizia di questo genere avrà il merito di generare ulteriore attesa per quello che rischia di diventare il concerto dell'estate. L'ascia di guerra sembra ormai essere sotterrata: il mondo del rap italiano celebra una pace fino a qualche mese fa semplicemente impronosticabile.

LA FINE DELLA FAIDA

A dire la verità la faida non è finita oggi con l'annuncio di J-Ax. Sono lontani i tempi in cui Guè Pequeno diceva:"Tanta Roba è un’ etichetta indipendente che ha fatto la storia in Italia, ha delle colpe, tra cui quella di aver lanciato Fedez..e purtroppo questa cosa me la porterò dietro a vita". Già da qualche mese Guè Pequeno aveva annunciato una distensione nei rapporti col marito di Chiara Ferragni, arrivata guarda caso grazie alla mediazione di J-Ax:"Beh dciamo di sì, certo non è che andiamo in barca insieme. Però c’è stato un avvicinamento perchè ha dimostrato.. un gesto di maturità, portandomi rispetto in una Instagram story […] Ci conosciamo da tanto tempo, ci sono cose più importanti nella vita che stare sempre a rispondersi su Instagram, anche no, anche basta. […] E’ una cosa in cui c’è anche di mezzo J Ax, che è stata per me una figura veramente importante, ed è anche un amico, abbiamo condiviso tante cose, sai in queste cose c’è sempre una terza persona, un mediatore". E incredibile ma vero, dalle liti si è passati alle collaborazioni: Guè Pequeno, Fedez e J-Ax insieme, sullo stesso palco, molto presto!

© Riproduzione Riservata.