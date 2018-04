Sfera Ebbasta fermato dalla polizia/ Fumava una canna in macchina: salvo per il "ciuffo rosso"?

Sfera Ebbasta fermato per possesso di marijuana: la polizia blocca il rapper su un mezzo Uber a ridosso della prima data del suo nuovo tour: nessuna conseguenza

10 aprile 2018 Fabio Belli

Sfera Ebbasta

Per il rapper Sfera Ebbasta il momento è magico: l'inizio del suo nuovo tour coincide con l'uscita dell'album Rockstar che viaggia più o meno sugli 8 milioni di stream al giorno su Spotify. Il singolo Cupido feat. Quavo è entrato nella top 100 mondiale delle canzoni più ascoltate sempre sulla principale piattaforma mondiale di streaming musicale, e su Spotify Sfera è il primo italiano a raggiungere questo obiettivo. Un tour strepitoso che è iniziato però con una disavventura particolare per il buon "Sfera".

SALVO PER IL "CIUFFO ROSSO"?

Durante il viaggio di ritorno dalla prima data del tour effettuata al Vox di Nonantola, Sfera Ebbasta ha preso un "uber", servizio di trasporto auto privato entrato da tempo in contrasto coi canonici taxi. E sul mezzo, si è concesso uno spinello, fumando della marijuana e girando un video su Instagram. La macchina è stata però intercettata dalla polizia, e per Sfera essere colto in flagrante poteva essere problematico, ma fortunatamente per lui non ci sono state conseguenze. E Sfera Ebbasta c'ha scerzato su, sempre nel video postato su Instagram, spiegando: "Ha riconosciuto il ciuffo rosso e ha lasciato correre... grazie!"

