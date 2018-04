Tito El Bambino: “I bambini malati di cancro sono sani per fede”/ “Dio compirà un miracolo per loro”

Il cantante di reggaeton originario di Portirico si è recato a visitare i bambini malati di cancro in un ospedale della Bolivia e ha lanciato un messaggio ricco di compassione

10 aprile 2018 Paolo Vites

El Bambino (Foto da Facebook)

E' la musica dei giovani latino-americani che ha spopolato nei paesi sudamericani negli anni novanta, nata tra Portorico e Panama, un mix di reggae giamaicano e ritmi latini e anche l'hip hop dei rapper, si chiama reggaeton. Una musica che ancora resiste e piace in paesi come la Bolivia, dove la locale star del reggaeton è Efraín David Fines Nevares conosciuto con il nome d'arte di El Bambino. Originario di Portorico, ultimamente ha ritrovato la fede dei genitori e grazie ad essa un nuovo senso della vita. Recentemente si trovava in tour proprio in Bolivia dove ha visitato i bambini malati di cancro in un locale ospedale: “Ho vissuto uno dei momenti più gratificanti della mia carriera, consistito nel pregare e dichiarare ai bambini malati di cancro che sono sani per fede e che Dio compirà un miracolo per loro” ha commentato sui social.

TITO EL BAMBINO, LA PREGHIERA PER I BAMBINI MALATI DI CANCRO

El Bambino in particolare si è recato in visita al reparto pediatria e terapia intensiva dell'ospedale oncologico di Santa Cruz. Un altro soprannome con cui è noto dopo la conversione è El Patròn e ha approfittato dell'occasione per lanciare un messaggio globale, ricco di compassione e carità: "Chiedo le vostre preghiere, in qualsiasi parte del mondo vi troviate, le preghiere di tutte le persone che vedranno queste fotografie, perché Dio guarisca questi angioletti guerrieri”. Ai bambini poi ha portato giochi e dolcetti, si legge sul quotidiano locale Los Tiempos come riporta il sito Aleteia: “Dedicare qualche minuto a un fan è sempre molto importante. Bisogna sempre prendersi del tempo per dedicarsi ai bisognosi, ai sostenitori, alla stampa”.

© Riproduzione Riservata.