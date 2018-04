Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Pronti per l'Eurovision Song Contest 2018: in Portogallo per la "cartolina"

Ermal Meta e Fabrizio Moro all'Eurovision Song Contest 2018: i due cantanti sono già stati in Portogallo per realizzare la cartolina di presentazione, girata tra Porto e Lisbona.

11 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Fabrizio Moro ed Ermal Meta (Instagram)

La finale dell’Eurovision Song Contest si terrà a Lisbona il prossimo 12 maggio e sarà trasmessa su Rai 1. Ermal Meta e Fabrizio Moro, che gareggiano per l’Italia con il brano “Non mi avete fatto niente” con cui hanno vinto Sanremo 2018, sono già impegnati con la preparazione dell’evento. Settimana scorsa, dal 4 al 6 aprile, i due cantanti sono volati in Portogallo per girare la loro “cartolina”, il breve video che viene mostrato prima dell’esibizione degli artisti in gara. Quest’anno le cartoline non saranno solo dedicate ai cantanti ma serviranno anche per mostrare le bellezze del paesaggio portoghese. Le riprese per la “cartolina” di Meta e Moro si sono svolte tra Porto e Lisbona: secondo quanto rivelato dal sito Eurovision News, i posti visitati dai due artisti dovrebbero essere l’Avenida dos Aliados (la principale via di Porto), il Mosteiro de São Bento da Vitória, il Teatro Nacional São João e il Cafè Luso sempre a Porto. Nella loro cartolina i due cantanti si mettono alla prova come giocolieri, rivela Tv Sorrisi e Canzoni. Per l’Eurovision Song Contest il brano “Non mi avete fatto niente” è stato tagliato, poiché per regola le canzoni non possono superare i tre minuti di durata. Il testo della canzone è rimasto in italiano, ma sul palco apparirà la traduzione di alcune frasi.

La scenografia

Per quanto riguarda la scenografia, Ermal Meta ha detto a Ticino News: “Aspetto di vedere le prove, o meglio aspetto di fare le prove, perché un conto è vedere il palco da un’immagine, un conto è starci sopra, perché ti rendi conto in maniera diversa di come sono le luci. Sarà comunque una cosa molto semplice, non ci saranno fuochi d’artificio o ballerine”. Meta è appena entrato nella commissione esterna di “Amici 2018”: gli impegni per l’Eurovision gli faranno saltare soltanto due puntate. Ricordiamo che lo scorso anno all’Eurovision Song Contest c’era Francesco Gabbani a rappresentare l’Italia. Con la sua “Occidentali’s karma”, il vincitore di Sanremo 2017 si è aggiudicato il sesto posto e il premio della stampa. L’Italia non vince dal 1990, quando trionfò Toto Cotugno con “Insieme: 1992”. Si tratta della seconda vittoria italiana dopo il primo posto di Gigliola Cinquetti nel 1964 con “Non ho l'età (per amarti)”. Negli ultimi anni il miglior piazzamento resta quello di Raphael Gualazzi nel 2011, che è riuscito a conquistare il secondo posto con “Madness of Love”.





© Riproduzione Riservata.