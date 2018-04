Medimex 2018, Taranto / Kraftwerk e Placebo in concerto, grande attesa dopo la tappa di Bari

Medimex 2018, Taranto: Kraftwerk e Placebo in concerto live, c'è grande attesa nella città per l'arrivo di questo splendido evento che porta musica e anche cultura.

11 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Medimex 2018, Taranto

Il Medimex 2018 andrà in scena quest'anno a Taranto dal 7 al 10 giugno con la presenza davvero di grandissimi artisti. Tra questi aprono l'evento i Kraftwerk e il giorno dopo li seguono i Placebo. Sicuramente per la città di Taranto e più in generale per tutta la Puglia sono due presenze straordinarie, basti pensare che i Kraftwerk vengono considerati nella scena mondiale della musica i padri fondatori della musica elettronica, mentre i Placebo sono una rock band altrettanto importante che di certo non ha bisogno di presentazione. C'è quindi grande attesa già da adesso a due mesi dall'evento e voglia di viverlo a 360°. Saranno infatti tante le possibilità e non solo quelle legate alla musica live, perché ci sarà la possibilità di incontrare davvero tanti professionisti del settore per una crescita culturale sempre più proiettata verso il futuro.

CHE COS'È MEDIMEX?

Il Medimex 2018 che sbarca a Taranto in questi giorni è l'International Festival & Music Conference. Questo si svolge ogni anno in Puglia dal 2011 ed è nato sotto l'idea della connessione e dell'internazionalizzazione. Viene considerato l'evento più importante a livello musicale italiano per quanto riguarda l'ambito internazionale. Di solito dura quattro giornate anche con approfondimenti sulle nuove tecnologie e sul progresso. Gli operatori all'interno del Medimex possono incontrare addetti ai lavori, direttori di festival, agenzie, etichette discografiche e molto altro ancora. Un vero e proprio palcoscenico dove oltre a godersi buona musica si può andare incontro anche a delle soluzioni molto importanti collegate al futuro. Il progetto è nato nel programma della Regione Puglia grazie a Puglia Sounds e nell'ambito del Fondo di Sviluppo e di Coesione 2014/20. Inutile dire che anche quest'anno c'è grandissima attesa.

