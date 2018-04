Renzo Arbore, problemi di salute/ Annullati i prossimi concerti dello showman foggiano

Renzo Arbore, problemi di salute: annullati i prossimi concerti dello showman foggiano. L’80enne dj italiano, non potrà prendere parte ai concerti in programma a Bologna e a Legnano

Renzo Arbore - Facebook

E’ stato comunicato l’annullamento di due concerti di Renzo Arbore, noto showman ormai da anni sulla cresta dell’onda. L’80enne foggiano e il suo gruppo, l’Orchestra Italiana, avrebbero dovuto esibirsi nei prossimi giorni in varie parti della nostra penisola, ma alcuni problemi di salute hanno costretto l’ex conduttore di “Quelli della notte”, a dare forfeit. Non è stato specificato di cosa soffra Arbore, fatto sta che il concerto che si doveva tenere il prossimo 23 aprile, al Teatro EuropAuditorium di Bologna, è stato posticipato al prossimo 5 novembre. Stessa cosa è accaduta per lo show in programma il prossimo 11 maggio, al Teatro Galleria di Legnano, in provincia di Milano, che è stato annullato e che con grande probabilità non verrà recuperato.

LE MODALITA’ DI RIMBORSO

I biglietti acquistati per lo spettacolo del 23 aprile rimangono ovviamente validi per la data autunnale, ma chi volesse chiedere il rimborso, dovrà effettuarlo entro il prossimo lunedì 30 aprile, risultando ovviamente in possesso del tagliando acquistato esclusivamente sui due canali TicketOne e Vivaticket. Il rimborso sarà eseguibile anche recandosi in loco, presso la biglietteria dell’EuropAuditorium di Bologna, negli orari prestabiliti. Per quanto riguarda lo spettacolo di Legnano, invece, anche in questo caso si potrà chiedere il rimborso entro e non oltre il 30 di questo mese. Chi avrà acquistato i biglietti al Disco Store, dovrà rivolgersi al punto vendita di piazza San Magno.

