MUSICA / Stasera a Varese "Satchmo Project" con Mario Mariotti Quintet

Alle Cantine Coopuf di Varese stasera il MARIO MARIOTTI QUINTET in concerto con un "Satchmo Project", tributo artistico al grande trombettista jazz Louis Armstrong.

13 aprile 2018 Redazione

Mario Mariotti Quintet a Varese

Venerdì 13 aprile a Varese presso Cantine Coopuf (Via De Cristoforis 5), serata jazz dedicata a "Satchmo Project" con il Mario Mariotti Quintet.

Mario Mariotti, nato 33 anni fa a Gerenzano (VA), è un trombettista di formazione classica e contemporanea (diplomato al conservatorio di Como e poi al conservatorio di Trento), generi che ancora frequenta con successo, con trascorsi jazz in formazioni dixie e swing, che presenta qui il suo “Satchmo Projet”, un tributo non calligrafico al grande Louis Armstrong. L’idea gli viene lo scorso anno partecipando, invitato dal famoso clarinettista Vittorio Castelli, ad una serata tributo all’immenso trombettista del passato e la sviluppa grazie all’adesione al progetto di musicisti che collaborano con lui in altri progetti. Nasce così un quintetto a suo nome che allinea il chitarrista di lungo corso Nino Frasio (Olympia Ragtime Band, Ambrosia Brass Band…), il giovane pianista milanese Stefano Pennini, con l’ottimo Riccardo Vigorè al contrabbasso e il ben conosciuto Vittorio Sicbaldi alla batteria, tutti solidi professionisti assai apprezzati nel panorama jazz italiano.

© Riproduzione Riservata.