Noyz Narcos, "Enemy" / "Forse sarà il mio ultimo album, mi voglio ritirare e..."

Noyz Narcos, "Enemy": torna il rapper romano e lascia tutti senza parole perché sottolinea che potrebbe essere il suo ultimo album e che potrebbe decidere di ritirarsi dalla scena.

13 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Noyz Narcos, "Enemy"

I fan di Noyz Narcos possano finalmente gioire perché il rapper romano, conosciuto anche come Emanuele Frasca, è pronto a tornare con un nuovo album. Come riportato da TgCom24 questi ha sottolineato a sorpresa: "Potrebbe essere il mio ultimo lavoro. Da quando ho cominciato sono cambiate fin troppe cose e non mi sento più rispecchiato nel rap di oggi". Il nuovo album di Noyz Narcos si chiama Enemy e conterrà 13 tracce inedite oltre a 2 bonus track. All'album hanno collaborato anche diversi importanti producers come Night Skinny aa Sine, Boss Doms, David Ice, Parix e st Luca Spanish. Narcos ha deciso di dare spazio a dei giovani talenti della scena del rap italiano come il campano Capo Plaza che ha collaborato al brano Casa mia, mentre Achille Lauro in RIP Coez. Inoltre hanno lavorato con Narcos a Emeny anche Carl Brave e Franco 126.

LA CARRIERA

Noyz Narcos è nato a Roma il 15 dicembre del 1979 con il nome di Emanuele Frasca. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo quando aveva appena 17 anni. Era il 1996 e Noyz Narcos faceva il suo esordio sulla piazza della musica rap. Il suo primo lavoro è quello di writer e grazie a questo entra nella TBF Crew dei Savage Boys. Il suo primo disco esce nel 2005 e si intitola Non dormire. Raccoglie subito un grandissimo successo tanto che nei due anni successivi pubblica altri due album dal titolo rispettivamente de La calda notte e Verano zombie. Il suo ultimo album era uscito tre anni fa ed era nato dalla collaborazione con Fritz da Cat, si intitolava Localz Only. Sicuramente Narcos è un autore di nicchia, ma molto conosciuto soprattutto nell'ambiente del rap capitolino. In carriera ha lavorato anche ad eventi televisivi e radiofonici, dimostrando di sapersela cavare anche nel campo dell'intrattenimento.

