RENZO ARBORE OPERATO ALL'ANCA / Sospese le date del suo tour di aprile e maggio

Renzo Arbore è stato operato all'anca e dovrà restare in convalescenza fino al mese di giugno. Sospese le date del tour di aprile e maggio: ecco quando verranno rinviate.

14 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Renzo Arbore, concerto annullato per motivi di salute

Il problema all'anca per Renzo Arbore si è dimostrato più complicato del previsto: dopo il rinvio della tappa prevista per il 23 aprile a Bologna, il cantante ha infatti dovuto posticipare altri nove appuntamenti in programma per i mesi di aprile e maggio. La ragione di questo rinvio è da attribuire all'intervento chirurgico al quale Arbore è stato sottoposto e che renderà necessaria la sua convalescenza almeno fino ad inizio giugno. Nulla di grave, ma comunque sufficiente per non permettere all'artista e all'Orchestra Italiana di esibirsi nei tempi previsti. Le date che sono state cancellate sono quelle di oggi 14 aprile a Bari, il 20 aprile a Legnago, il 23 aprile a Bologna, il 9 maggio ad Alessandria, l'11 maggio a Milano, il 12 maggio a Genova, il 15 dello stesso mese a Trieste, il 17 a Milano e per finire il 19 e 20 maggio a Torino. Non si tratterà di una cancellazione definitiva ma di un rinvio, tanto che alcune di queste tappe hanno già una nuova data prevista per l'autunno 2018.

RENZO ARBORE COMUNICA LE NUOVE DATE DEL SUO TOUR

L'operazione all'anca renderà impossibile per Renzo Arbore il rispetto delle date previste per il suo tour primaverile in molte città italiane. L'artista dovrà restare in convalescenza fino ad inizio giugno, motivo per cui ha deciso di posticipare ai mesi di ottobre e novembre le tappe dei suoi concerti. Dei dieci eventi che Arbore e l'Orchestra Italiana sono stati costretti a rinviare, quattro hanno già una data di recupero. L'agenzia che si occupa della produzione e programmazione dei concerti del cantante ha già ufficializzato che l'appuntamento al Teatro Salieri di Legnago si terrà il 5 ottobre, al Teatro Carlo Felice di Genova invece farà tappa il 16 dello stesso mese. I fan che vorranno assistere al suo concerto a Bari potranno recarsi al Teatro Team il 27 ottobre, mentre l'Europauditorium di Bologna sarà la location scelta per la performance del 5 novembre. Per quanto riguarda le altre date rinviate, esse ancora non sono state ufficializzate ma saranno rese note già nei prossimi giorni.

