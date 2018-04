Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti/ Il doppio look conquista tutti, #Beychella diventa virale

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti: il look della cantante spiazza tutti per poi regalare sul palco una sorpresa ai fan con la reunion delle Destiny’s Child.

15 aprile 2018 Emanuela Longo

Beyoncé al Coachella 2018 in stile Nefertiti (Instagram)

Il Coachella Festival 2018, uno degli eventi più attesi della stagione, è subito diventato virale grazie all'hashtag "Beychella", appositamente coniato per l'occasione dai fan della star della musica internazionale, Beyoncé. E' stata lei, infatti, l'ospite più atteso dell'edizione dopo aver disertato lo scorso anno per via della doppia gravidanza che ha portato alla nascita dei gemelli Rumi e Sir. Il vero spettacolo lo ha regalato lei, sul palco di Indio, nel deserto della California, dove ha sfoggiato un outfit del tutto innovativo e ben differente da ciò che ci si poteva aspettare. Niente coroncina di fiori o abiti svolazzanti per il Coachella 2018 bensì un look in perfetto stile Nefertiti grazie all'abito firmato Oliver Rousteing per Balmain. A dominare sono stati l'oro, l'argento ed il nero che, complici anche i capelli raccolti, hanno contribuito a dare grande luminosità al viso dell'artista sebbene per la sua performance ha deciso poi di indossare vesti più comode e consone allo show, ovvero shorts e top. Anche in questo caso, però, ha voluto smentire la tradizione ed i capelli ha preferito lasciarli sciolti sulle spalle, senza quindi alcuna coroncina a tener fermi i suoi riccioli.

FINALE CON SORPRESA: RÉUNION DELLE DESTINY’S CHILD

Tutto, nel look di Beyoncé, è stato ovviamente studiato nei minimi dettagli, fino al glitter color argento ed alle unghie nere che hanno ridato un tocco decisamente rock. La sua presenza sul palco del Coachella 2018, il celebre Festival annuale che si tiene in questo periodo in California, non poteva assolutamente passare inosservata. I suoi look hanno ovviamente catalizzato tutta l'attenzione tanto da trasformare la sua ospitata in un vero e proprio evento virale. La cantante è stata la prima donna afroamericana a tenere il concerto principale di una serata al Coachella ed anche per questo suo record è stata molto celebrata anche sui social, dove ha occupato le prime posizioni degli argomenti in tendenza. Il finale del suo live, poi, ha rappresentato una vera e propria sorpresa per i suoi numerosi fan poiché sul medesimo palco sono apparse anche Michelle Williams e Kelly Rowland che hanno dato vita ad una vera e propria Réunion delle Destiny’s Child.

