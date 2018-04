ROGER WATERS, CONCERTO IN ITALIA/ L'ex Pink Floyd a Milano, oggi e domani al Forum di Assago: ecco la scaletta

Stasera al Forum di Assago la prima delle due date di Roger Waters, l'ex Pink Floyd passerà in rassegna il meglio della sua ex band, i Pink Floyd ecco di cosa si tratta

17 aprile 2018 Paolo Vites

Roger Waters

Arriva in Italia l'anima dei Pink Floyd, Roger Waters, da sempre il compositore principale e ideatore delle opere dell'ex gruppo inglese. Un carattere difficile, un ego spropositato hanno caratterizzato il geniale musicista facendo fuggire da lui gli altri membri della band. Solo David Gilmour, con concerti pieni di nostalgia, ha continuato una sua carriera, mentre Waters ha cercato sempre di rinnovarsi, anche con risultati scadenti come il suo ultimo discusso album, a lungo bloccato in Italia con accuse di plagio per la copertina. Stasera al Forum di Assago e domani sera in replica il primo dei sei concerti italiani in programma poi per quattro serate alll'Unipol Arena di Bologna. Waters sarà in Italia di nuovo in estate a luglio per un concerto a Roma (con un allestimento speciale messo in atto solo pochissime volte che riproduce la famosa Battersea Power Station di Londra immortalata sulla copertina del disco del 1977 Animals) e uno a Lucca. Nei giorni scorsi si è esibito a Barcellona nel primo show del tour, con una scaletta che probabilmente risulterà identica anche nei concerti italiani:

1. Breathe (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

2. One of These Days (da Meddle dei Pink Floyd, 1971)

3. Time (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

4. Breathe (Reprise) (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

5. The Great Gig in the Sky (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

6. Welcome to the Machine (da Wish You Were Here dei Pink Floyd, 1975)

7. Déjà Vu (da Is This the Life Really Want? di Roger Waters, 2017)

8. The Last Refugee (da Is This the Life Really Want? di Roger Waters, 2017)

9. Picture That (da Is This the Life Really Want? di Roger Waters, 2017)

10. Wish You Were Here (da Wish You Were Here dei Pink Floyd, 1975)

11. The Happiest Days of Our Lives (da The Wall dei Pink Floyd, 1979)

12. Another Brick in the Wall Part 2 (da The Wall dei Pink Floyd, 1979)

13. Another Brick in the Wall Part 3 (da The Wall dei Pink Floyd, 1979)

14. Dogs (da Animals dei Pink Floyd, 1977)

15. Pigs (Three Different Ones) (da Animals dei Pink Floyd, 1977)

16. Money (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

17. Us and Them (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

18. Smell the Roses (da Is This the Life Really Want? di Roger Waters, 2017)

19. Brain Damage (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

20. Eclipse (da The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 1973)

21. Mother (da The Wall dei Pink Floyd, 1979)

22. Comfortably Numb (da The Wall dei Pink Floyd, 1979)

Come si vede anche lui per questo tour ha ceduto alla nostalgia: tre quarti dei brani sono dal repertorio dei Pink Floyd con solo pochi pezzi dal suo ultimo disco e nessuno dai suoi altri album solisti. Artista estremamente politicizzato (è presidente di un comitato che vuole vietare agli artisti rock di esibirsi in Israele) nei concerti di questo tour si scaglia contro il presidente americano Trump. Nello show anche un momento a difesa della Siria: "i caschi bianchi dell’Onu sono una finta organizzazione nata per fare propaganda a vantaggio di jihadisti e terroristi" dice, aggiungendo che non bisogna credere alle notizie dei media americani e inglesi, "Viviamo in un mondo dove la propaganda sembra più importante della realtà di quello che sta accadendo sul posto". Il tour europeo si concluderà il 31 agosto a Mosca.

© Riproduzione Riservata.