Vasco Rossi/ Vacanze pasquali sul Lago Di Garda: autografi e selfie con i fans

Vasco Rossi, vacanze pasquali sul Lago di Garda: il rocker emiliano, prima di tuffarsi nei preparativi del Vascononstoplive 2018 si rilassa concedendo autografi e selfie ai fans.

02 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Vasco Rossi si rilassa sul Lago di Garda prima del tour de force che lo attende in estate si rilassa sul Lago Di Garda. Il Komandante, come riporta Brescia Today, ha scelto il famoso Lago per trascorrere le vacanze pasquali. Ospite di Villa Paradiso a Gardone Riviera, Vasco Rossi che è ormai di casa da quelle zone dove si è rilassato anche negli ultimi due anni, è stato accolto da una folla festante. Amatissimo dai fans che non hanno perso l’occasione per vederlo da vicino, Vasco è stato sommerso dall’affetto del suo popolo a cui, come sempre, ha dedicato del tempo. Autografi, selfie e qualche chiacchiera tra Vasco Rossi e i suoi fans che, da quarant’anni, lo seguono ovunque. Vasco, inoltre, insieme al sindaco di Toscolano Maderno, ha visitato la Passeggiata di Covoli, un percorso totalmente immerso nella natura che, dopo un cedimento nel 2012, ha riaperto solo per Pasqua.

VASCO ROSSI, UN’ESTATE DEDICATA AI FANS

Quelle di Pasqua saranno le ultime vacanze di Vasco Rossi atteso da un’estate che sarà dedicata ai fans. Il Komandante, infatti, dopo aver segnato il record con il concerto di Modena Park dello scorso anno con cui ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera, ha deciso di non fermarsi, ma accontentare il suo popolo che, nel 2017, non è riuscito a partecipare al concerto dei record. Vasco partirà così in tour toccando varie città come Torino, Padova, Roma, Bari e Messina. I biglietti per i vari concerti del Komandante sono esauriti da mesi anche se, in questi giorni, Vivaticket.it, l’unico rivenditore autorizzato, ha messo in vendita il secondo blocco di biglietti. Sarà un’estate calda, dunque, per Vasco Rossi che, insieme ai suoi fans, è pronto a segnare gli ennesimi record.

