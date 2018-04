Sting e Shaggy, la strana coppia con l’amore per la Giamaica/ Esce oggi il loro album 44/876

Sting e Shaggy, la strana coppia con l’amore per la Giamaica: esce oggi il loro album 44/876. Disponibile da oggi la collaborazione fra il cantante inglese e il rappar giamaicano

La cover dell'album di Sting e Shaggy

Esce oggi, 20 aprile, il primo album firmato in connubio da Sting e da Shaggy. Una strana coppia, nata quasi per caso, e accomunata dalla passione per la Giamaica. I due si sono conosciuti, come svelato dai colleghi di TgCom24, grazie al manager dei Police, l’ex gruppo proprio del cantante inglese. Sono quindi finiti in studio per registrare “Don’t make me wait”, e da un singolo, vista l’intesa trovata, si è passati ad un album intero. E’ nato infatti il disco 44/876, il cui nome resta un mistero. Il singolo che ha anticipato la lunga collaborazione fra i due, è stato presentato per la prima volta proprio in Giamaica, davanti a 20 mila persone, durante l’evento benefico Shaggy & Friends.

IL TOUR IN ITALIA

Una canzone che ha avuto grande successo, e che in breve tempo ha scalato le classifiche di iTunes, nonché le chart più popolari di Spotify. I due sono stati ospiti anche al Festival di Sanremo dello scorso febbraio 2018, e a breve partiranno per un tour europeo, che farà tappa anche in Italia. Shaggy affiancherà infatti Sting il 26 luglio alla Forte Arena di Santta Margherita di Pula (CA), il 28 all’Auditorium Parco della Musica (Cavea) a Roma, il 29 all’Arena di Verona, il 30 all’Etes Arena Flegrea di Napoli, e il 1 agosto al Teatro Antico di Taormina. I due canteranno i brani del loro nuovo album, ma anche alcuni loro pezzi storici, come ad esempio “Every Breath You Take”, “Englishman in New York”, “Message in a Bottle”, “It Wasn’t Me”, “Mr. Boombastic” e “Angel”. Uno spettacolo davvero assicurato.

