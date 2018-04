Annalisa, "Bye bye" è il nuovo singolo/ Video, la cantante tra girl power e nuove consapevolezze

Annalisa presenta "Bye bye", il nuovo singolo e secondo dopo "Il mondo prima di te". Nel video, la cantante guida un gruppo di donne forti e alla ricerca del cambiamento

21 aprile 2018 Anna Montesano

Annalisa

Sguardo fiero e sicuro quello di Annalisa, al suono di "Bye bye", saluta il passato e si avventura verso il futuro. È proprio questo il titolo del nuovo singolo della cantante, reduce dal terzo posto al Festival di Sanremo 2018, e nel pieno di un periodo molto proficuo musicalmente parlando. Annalisa guida un gruppo di donne fiere e diverse l'una dall'altra all'inseguimento della felicità nel nuovo video "Bye Bye", realizzato per la title track del suo ultimo album. Il girl power è il tema del video del nuovo singolo che segue "Il mondo prima di te", diventato disco d'oro. L'uscita di "Bye bye" anticipa i due concerti di Annalisa che si terranno a maggio: il 10 all'Atlantico Live di Roma e il 14 all'Alcatraz di Milano.

IL SIGNIFICATO DEL BRANO "BYE BYE"

Annalisa, che ha trovato la notorietà grazie alla partecipazione al talent Amici, ha spiegato il significato di questo nuovo brano. "È il racconto di un cambiamento, ma l'ho capito alla fine - spiega lei, come riportato da Tgcom24 - quando l'ho guardato da fuori e mi ci sono vista diversa, più energica, consapevole e autentica di quanto fossi stata sino ad allora. Eppure al contempo così simile a quando bambina la musica per me era scoperta impulsiva, illogica, senza regole, filtri, nulla". Il video è stato girato nel quartiere di Roma "il Corviale" da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, riprende proprio un gruppo di donne, guidate da Annalisa, che riacquistano la consapevolezza della proprie identità, delle proprie necessità e si muovo alla ricerca della liberà e della felicità.

