Beyoncè cade sul palco/ Video, botta al Coachella insieme alla sorella Solange

Beyoncè cace sul palco del Coachella 2018 durante l'esibizione con la sorella Saolnge: dopo il grande trionfo, ecco il video della botta della regina della musica.

23 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Beyoncè

Dopo il grande trionfo della prima esibizione al Coachella 2018 dove ha trionfato con il look da nefertiti, Beyoncè è tornata sul palco della grande manifestazione musicale che si svolge ogni anno a Los Angeles. Il concerto di Queen B era quello più atteso e come sempre non ha deluso le aspettative dei fans nonostante un piccolo incidente di percorso. Sul palco del Coachella 2018, infatti, Beyoncè si è presentata insieme alla sorella Solange facendo una sorpresa ai fans. Accolte con grande entusiasmo, le sorelle Knowles si sono divertite dando il meglio di sé sul palco. In particolare, ad un certo punto del concerto, Beyoncè ha deciso di prendere in braccio la sorella minore. Mentre sollevava Solange, però, Beyoncè ha perso l’equilibrio ed entrambe sono cadute per terra. La cosa ha divertito sia Beyoncè e Solange riprendendo subito lo show e continuando a dare spettacolo.

BEYONCE’ CADE SUL PALCO INSIEME ALLA SORELLA SOLANGE

Beyoncè continua ad essere la regina della musica e del Coachella. Dopo essere stata costretta ad annullare la sua partecipazione alla manifestazione musicale dello scorso anno perché in attesa dei gemelli Rumi e Sir, quest’anno si è rifatta alla grande. La prima esibizione è stato un vero trionfo in tutto il mondo, ma anche l’esibizione dello scorso weekend ha ottenuto lo stesso successo nonostante il piccolo incidente di percorso che ha coinvolto anche la sorella Solange. Beyoncè è ormai un nome affermatissimo della musica mondiale, amatissima sia dai fans che dagli addetti ai lavori. Sabato 21 aprile ha così nuovamente dato il meglio di sé e la caduta sul palco è stato solo un piccolo dettaglio di un grande show.

Another fave moment was when Bey tried to pick up Solange and they fell lol pic.twitter.com/VWhkJqHXqS — queen miskeen (@agerenesh) 22 aprile 2018

© Riproduzione Riservata.