Elettra Lamborghini / “Pem Pem” è certificato Disco di Platino: grande successo per l'ereditiera

Grande successo per Elettra Lamborghini: il suo singolo “Pem Pem” è certificato Disco di Platino. La bella ereditiera stupisce ancora e presto potrebbe ritornare in tv

24 aprile 2018 Anna Montesano

Elettra Lamborghini

Grande traguardo conquistato da Elettra Lamborghini grazie al sua primo singolo "Pem Pem". Dopo aver vinto l'Oro, la canzone è stata infatti certificata Disco di Platino dalla FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana. Ricordiamo che "Pem Pem" è uscita a inizio febbraio, accompagnata da un video ufficiale che ha superato in pochissimo tempo le 4 milioni di visualizzazioni su YouTube. Intanto Elettra Lamborghini, soddisfatta del successo avuto con il suo singolo, ha pubblicato una Instagram Story dopo essere stata nominata su Canale 5, rassicurando gli italiani sul fatto che prima o poi la vedremo in un programma italiano. Ultime indiscrezioni parlano della presenza al prossimo Grande Fratello Vip.

Elettra Lamborghini, da Super Shore a Pem Pem

Elettra Lamborghini è una ricca ereditiera italiana. E’ la figlia di Tonino e la nipote di Ferruccio Lamborghini, il noto imprenditore delle auto di lusso che portano il suo cognome. La Lamborghini di recente ha fatto conoscere il suo volto al pubblico del piccolo schermo. Nel 2016 ha partecipato al Super Shore, trasmesso in Spagna e America Latina. La sua carriera in Italia è cominciata invece nel 2016 con il docu-reality di MTV, #Riccanza, ,mentre Nnel 2016 ha pubblicato anche un calendario sexy per Playboy. Nel 2017 ha deciso di spostarsi fuori dall'Italia partecipando al Gran Hermano Vip, e poi in Inghilterra al Geordie Shore. Nel settembre musicale collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX. Ora tutti sperano di rivederla in Italia nel Grande Fratello Vip programmato per settembre.

