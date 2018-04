Patti Smith, Bruce Springsteen e Michael Stipe/ Video, sul palco insieme per i 40 anni di Because the Night

Bruce Springsteen e Michael Stipe si sono uniti sul palco a New York a Patti Smith per celebrare i 40 anni del brano Because the Night scritto insieme dai due musicisti

24 aprile 2018 - agg. 24 aprile 2018, 11.56 Paolo Vites

Patti Smith

40 anni dopo i due autori di uno dei più grandi successi degli anni 70, Because the Night, si sono ritrovati sul palco del Tribeca Film Festival al Beacon Theater di New York per celebrare il brano in questione. Era il 1978 infatti quando Patti Smith pubblicava la canzone sul suo album Easter, musica di Bruce Springsteen e testo di Patti Smith. Era successo che il musicista del New Jersey aveva questa musica a cui non era riuscito a trovare un testo adatto, e il produttore di entrambi pensò bene di dare il nastro alla Smith, che subito scrisse un testo dalla potenza erotica devastante: un amante che aspetta vicino al telefono che il suo uomo la chiami, il desiderio che si fa intollerabile, "perché la notte appartiene agli amanti".

SPRINGSTEEN "INGESSATO"

Un po' ingessato, Springsteen è salito sul palco e si è unito alla Smith in una emozionante versione che certo non ha avuto la carica esplosiva e irruente che aveva 40 anni fa, ma comunque è stato emozionante vedere i due 70enni artisti insieme. Nella stessa serata ai due si è poi unito l'ex cantante dei Rem, Michael Stipe, per una altrettanto emozionante People have the power. E dire che solo la sera precedente Patti Smith si era esibita a Los Angeles nell'ambito di una serata benefica, quella sera con ospite speciale nientemeno che Neil Young. La ruggine come diceva proprio il cantautore canadese, non muore mai. Per la cronaca, Patti Smith si esibirà a Roma il 10 giugno in una serata speciale in cui suonerà tutto il suo album di esordio, Horses, uscito nel 1975.







