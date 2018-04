VASCO ROSSI/ “Pavarotti? I duetti vanno bene per i bambini dell'asilo. E la beneficienza si fa in privato”

Vasco Rossi annuncia una nuova serie di concerti e intanto in una intervista attacca un po' quasi tutti i suoi colleghi, ad esempio quelli che fanno spettacoli di beneficenza

24 aprile 2018 Paolo Vites

Vasco Rossi

Vasco Rossi come sempre non si nasconde dietro le parole, come ci ha abituati in 40 anni di carriera e nella nuova intervista pubblicata su Vanity Fair se la prende con la maggior parte dei suoi colleghi. "Ho sempre detto di no a Pavarotti (che ogni anno organizzava un celebre concerto di beneficenza a base di duetti con artisti pop) perché la beneficenza si fa in silenzio". E giù l'accusa ai suoi colleghi di fare beneficenza per farsi pubblicità: "Non sono tipo da duetti e terzetti. Ho sempre avuto la sensazione che quelli che si mettono insieme è perché non sanno bene che cosa fare. Cantare una canzone metà io e metà te va bene per i bambini dell'asilo: ci mettiamo il grembiulino, ci teniamo per mano e cantiamo la canzoncina". Uno potrebbe dire che in realtà si vergognava a duettare con un mostro sacro del canto come Pavarotti, pauroso di far brutta figura, ma sono opinioni. Stesso il motivo per cui non è mai andato a giocare nella Nazionale dei cantanti (e uno potrebbe dire che non sa giocare a calcio o il fisico non lo regge, ma anche questa volta sono opinioni): " Intanto non chiamatela nazionale cantanti, ma squadra di cantanti. Perché le parole sono importanti. E, invece, la gente le usa come viene".

Infine i social (che lui ha sempre usato moltissimo): "Come quelli che dicono che democrazia è poter scrivere sui social che sei uno str...o. Non è così. E, poi, la tua opinione la puoi esprimere con il tuo nome e cognome, non usando un nickname". Questo è Vasco, prendere o lasciare. E quelli che prendono sono tantissimi come dimostrato lo scorso anno al mega concerto di Modena. Che fra poco potranno rivedere il loro idolo in azione, nonostante quell'evento da qualcuno fosse stato definito il concerto dell'addio. Vasco infatti sta per partire per un nuovo tour, il VascoNonStop Live 2018 che già dal titolo fa capire che il nostro non ne vuole sapere di mollare la scena: si parte da Torino l'1 e 2 giugno e prosegue per doppie date a Padova (6-7), Roma (11-12), Bari (16-17) e Messina il 21, con la data zero il 27 maggio, allo stadio Teghil di Lignano. Ci sono alcuni cambiamenti nella line-up che lo accompagnerà rispetto al passato: alla batteria da Matt Laug, al basso da Claudio Golinelli (Il Gallo), alla chitarra da Stef Burns, alla chitarra daVince Pa'stano, al pianoforte da Alberto Rocchetti, alla tromba e tastiere da Frank Nemola e ai cori da Beatrice Antolini, la polistrumentista new entri. Brano d'apertura dei concerti, dice, sarà Cosa succede in città, scritta nel 1985 ma che definisce ancora attuale. "Pensiamo alla situazione che stiamo vivendo proprio adesso: la confusione, per esempio, ce n'e' davvero un bel po' in giro e anche di cose che non vanno".

