MADONNA PERDE LA CAUSA CONTRO LA SUA ASSISTENTE / Finisce all'asta la lettera del rapper Tupac Shakur

Madonna perde la causa contro la sua ex assistente: 22 suoi oggetti personali finiscono all'asta, tra di essi anche la lettera scritta dal rapper Tupac Shakur.

25 aprile 2018 Redazione

Madonna e Tupac Shakur

Madonna ha perso la causa contro la sua ex assistente Darlene Lutz e non potrà più fermare la vendita all'asta di alcuni suoi oggetti personali. Nel 2017 la pop star era riuscita a fermare la vendita già organizzata dalla sua collaboratrice, asserendo che tali importanti cimeli le erano stati sottratti senza la sua autorizzazione. Tra di essi, una sua ciocca di capelli, alcuni indumenti e la lettera che il rapper Tupac Shakur, con il quale aveva avuto una breve relazione negli anni 90, aveva scritto per porre fine alla loro storia. Ma per il giudice Gerald Lobovitz, Madonna avrebbe aspettato troppo tempo per chiedere la restituzione di tali oggetti, passati di diritto alla proprietà della Lutz. A nulla è servita la replica della cantante, che ha dichiarato di non essere stata a conoscenza di tale furto e di averlo scoperto solo quando è stata ufficializzata l'asta della “Gotta Have Rock and Roll's” , che si occupa specificamente di cimeli delle star della musica.

I CIMELI DI MADONNA VERANNO VENDUTI ALL'ASTA

Madonna non è riuscita a fermare la vendita di 22 suoi effetti personali, sottratti senza la sua autorizzazione dalla sua ex assistente. Nei documenti depositati dall'artista americana in tribunale si legge la sua preoccupazione per un cimelo in particolare ovvero la ciocca di capelli: "Il mio dna potrebbe essere estratto dalla ciocca di capelli. È oltraggioso e offensivo che possa essere venduto all'asta". Ma l'oggetto di maggior valore, che potrebbe essere venduto a circa 100 mila dollari, è la lettera che il rapper Tupac Shakur, ucciso in una sparatoria a Las Vegas nel 1996, le aveva mandato per porre fine alla loro relazione. Secondo quanto riportato dalle pagine di tale missiva, Tupac avrebbe deciso di chiudere tale storia in quanto lei, in quanto bianca, avrebbe potuto danneggiare la sua immagine e di conseguenza anche la sua promettente carriera.

© Riproduzione Riservata.