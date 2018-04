Abba tornano dopo 35 anni/ Reunion con due nuove canzoni: “Entusiasmante tornare in studio”

A sorpresa, lo storico gruppo svedese degli Abba annuncia online la registrazione di due nuove canzoni per la prima volta dopo lo scioglimento 35 anni fa

27 aprile 2018 Paolo Vites

Gli ABBA dei tempi d'oro

Non torneranno a esibirsi dal vivo, ma per la prima volta dopo 35 anni di silenzio il leggendario gruppo svedese degli ABBA ha composto e inciso due nuove canzoni. Passati alla storia non solo come il gruppo scandinavo di maggior successo, ma uno di quelli che ha venduto di più in tutto il mondo, oltre 300 milioni di dischi, l'avventura del gruppo composto da due coppie, Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid (le cui iniziali formarono anche il nome della band) si sciolsero nel 1982. Il loro viaggio musicale era cominciato nel 1970, alla base dello scioglimento non solo la perdita di capacità compositive, ma soprattutto la separazione delle due coppie, che comportò la fine di un sodalizio affettivo e artistico. Da allora il gruppo ha sempre rifiutato ogni proposta di riunirsi per un tour o un disco, dimostrando una serietà e un rispetto per la propria musica che non tutti i loro colleghi nel corso degli anni hanno avuto.

ABBA TORNANO REUNION: TORNANO DOPO 35 ANNI

Oggi 72enni, però, i quattro hanno deciso di ritrovarsi almeno in studio: "Tutti noi abbia sentito che, dopo 35 anni, ritrovarsi insieme a unire di nuovo le nostre forze sarebbe stato divertente. E' stato come se il tempo si fosse fermato e fossimo andati via per una semplice vacanza" hanno scritto in un post online. Due canzoni, una delle quali si intitola I still have fair in you. Niente concerti però, mentre continua la preparazione del cosiddetto Abbatars, una serie di concerti dove a esibirsi sul palco sono degli avatar, immagini dei quattro cantanti realizzate al computer con un gruppo di musicisti veri. Un esperimento non proprio esaltante, ma questo tipo di esibizioni stanno prendendo piede, e ciò che è peggio spesso con cantanti morti da tempo. E' il caso del concerto di Elvis Presley che questa estate sarà presentato anche in Italia. Il tour è previsto inizi nel 2019 o 2020. I veri Abba invece non si esibiscono dal vivo dal 1986, a parte una esibizione privata a un party nel 2016. I quali sempre online a proposito delle nuove canzoni, hanno commentato: "Possiamo essere invecchiati, ma la canzone è nuova, e ci sembra bella".

