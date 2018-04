Concerto Ermal Meta, Assago / Grandissimo successo e sold out, tra gli ospiti Moro, Elisa e Venditti

Concerto Ermal Meta, Assago: grandissimo successo e sold out per il cantante italo-albanese al Mediolanum Forum. Grandissimi ospiti tra cui Elisa, Fabrizio Moro, Jarabe De Pablo e Venditti.

29 aprile 2018 Matteo Fantozzi

Concerto Ermal Meta, Assago

Il concerto di Ermal Meta ha portato sul palcoscenico del Mediolanum Forum di Assago numerosi artisti di livello internazionale. Infatti vicino all'artista italo-albanese si sono avvicendati Elisa Toffoli, Fabrizio Moro, Jarabe de Pablo e Antonello Venditti. Sono stati splendidi i duetti che hanno portato Ermal Meta a cantare anche canzoni di altri come "Che fantastica storia è la vita". Inoltre presenti c'erano anche La Fame di Camilla gruppo con il quale l'artista ha iniziato la sua avventura da cantante. Sono state splendide anche le scenografie che ci hanno portato a diversi momenti digrande spettacolo. Ermal Meta si è dimostrato poi ragazzo di cuore con numerose parole importanti che alla fine hanno portato a un contesto pieno di emozioni non solo legate alla musica ma anche alla vita stessa. Questo perché le canzoni di Ermal Meta sono davvero piene di spunti per parlare di attualità e andare a scavare nell'animo umano.

LA SCALETTA E LE EMOZIONI DEL MEDIOLANUM FORUM

È stato un vero e proprio successo per Ermal Meta che ieri con un concerto ha riempito il Mediolanum Forum di Assago. Una serata piena di grandi emozioni che hanno portato l'artista italo-albanese a vivere finalmente una serata da grandissimo protagonista dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2018 con Fabrizio Moro con il quale sarà protagonista anche dell'avventura a Kiev di maggio per l'Eurovision Song Contest 2018. Una serata in cui ha trionfato la musica e che sui social network ha visto scatenarsi tantissimi fan con foto, video e commenti che consacrano meritatamente Ermal Meta nel palcoscenico della musica italiana.

Ecco la scaletta: Non Abbiamo Armi, Gravità con me, Ragazza Paradiso, Le luci di Roma, Caro Antonello, Che fantastica storia è la vita (con Antonello Venditti), Il vento della vita, Amore alcolico, 9 primavere, Voodoo Love, Volevo dirti, Molto bene, molto male, Vietato morire , Storia di una favola (La Fame di Camilla), Niente che ti assomigli (La Fame di Camilla) Come il sole a mezzanotte (La Fame di Camilla), Piccole cose (che sai ignorare) (La Fame di Camilla), Non mi avete fatto niente (con Fabrizio Moro), Quello che ci resta, Dall’alba al tramonto, Io mi innamoro ancora, Piccola anima, Mi salvi chi può. BIS New York, Odio le favole, Straordinario, A parte te.

