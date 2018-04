Concerto primo maggio 2018/ Roma, ospiti e novità: parla l'organizzatore Massimo Bonelli

Il Concerto primo maggio 2018 a Roma, chi ci sarà? Tutti gli ospiti della giornata, le anticipazioni e novità dell'organizzatore Massimo Bonelli

30 aprile 2018 Anna Montesano

Concerto primo maggio

Tutto pronto per il concerto del primo maggio che si terrà a Roma. Tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno, oltre ai presentatori Ambra Angiolini e Lodo de Lo Stato Sociale, ci saranno Max Gazzè, Carmen Consoli, Fatboy Slim, Sfera Ebbasta, Francesca Michielin, Ultimo e Zen Circus. L'organizzatore Massimo Bonelli ha rilasciato una lunga intervista al portale fanpage, spiegando altri particolari di un evento storico: "C'è qualche piccola novità dell'ultima ora che sarà divertente ma il cast è tutto quello che abbiamo annunciato, mentre la scaletta chiuderemo il 30 mattina come di consueto e ultimi dettagli. - così aggiunge - Quest'anno la novità principale è legata al taglio del cast, alla linea editoriale, penso che siamo andati diritti verso un obiettivo preciso, ovvero raccontare la musica attuale, italiana, nuova, che sta spopolando, con un metodo nuovo rispetto al passato, una modalità rivoluzionaria, sganciata dalle logiche del mercato, ma va da sé attraverso canali che si creano direttamente gli artisti, quindi è la musica che vince sul marketing. Questo è un fenomeno che sta avvenendo oggettivamente e noi semplicemente rappresentiamo sul palco del Primo Maggio".

IL MESSAGGIO DEL CONCERTO DEL 1 MAGGIO

Riguardo il messaggio sociale che vuole inviare l'evento, Massimo Bonelli aggiunge: "L'idea di partenza del concerto è proprio il momento di svago, di divertimento attraverso il quale veicolare dei messaggi, cosa che avverrà anche quest'anno". Così aggiunge: "È chiaro che il concetto su cui si basa questa idea è che nel momento in cui ci si diverte, si balla e si canta si è anche predisposti ad accogliere il diverso, l'altro, quindi è un buon momento per veicolare contenuti ed è quello che viene fatto in maniera leggera, ma comunque incisiva, da sempre al concerto del Primo maggio, quindi anche quest'anno, dato il tema di partenza che è legato alla sicurezza sul lavoro ci saranno dei contenuti che racconteranno, tra un artista e l'altro, questo tema per sensibilizzare chi sarà presente in piazza e chi lo guarderà in tv".

